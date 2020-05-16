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思覺失調女住院想「愛愛」遭性侵 台大醫賠40萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北報導

新竹地檢署。圖／聯合報系資料照片
新竹地檢署。圖／聯合報系資料照片

一名患思覺失調症的女子入住台大醫院竹東分院治療，她因情色幻想和陳姓中年病友多次在病房廁所發生性關係，女子母親有回接聽女兒電話，陳問「我們有關係，妳忘記了嗎？」事件才曝光。女子由母親輔助，對陳和院方提告求償，台灣高等法院判陳和台大竹東分院應賠償女子四十萬元確定。

受害女子從高中二年級起就出現幻聽、妄想、失眠、在外遊蕩等症狀，二○一一年八月起，陸續在北市聯醫松德院區等醫院治療，皆被診斷為思覺失調症。因聽幻覺與情色妄想明顯，也缺乏病識感，容易出現性衝動。

二○一六年三月間，女子因思覺失調症發作住進竹東分院。女子母親表示，陳多次違反女兒意願而強制性交，侵害女兒身體、健康和貞操權，讓為人母者心痛不已，請求陳男、竹東分院應賠償女兒和她各四十萬元精神慰撫金。

陳則說，每次都是女方同意才發生性關係，且新竹檢方調查時，竹東分院就曾函覆，女子在性交時仍保有足夠的自主判斷能力。

台大竹東分院主張和病患間無契約關係存在，且醫護人員發現女子和異性病友互動增加時，主治醫師就囑咐應持續監看她不妥當的行為，密切監護她的性衝動。當女子違反規定與男病友間有肢體接觸時，醫護人員也依規定把她隔離、約束四肢，已盡防範監督和照顧義務。

高院審理發現，醫院曾記下女子說「陳有問我要不要做愛，我就說好…」，可認二○一六年三月廿至廿九日間兩人發生三次性行為。女子也曾向院方說「很喜歡陳、想和他結婚」，「一直想做愛」。

高院認為，女子因長期受病症影響，認知功能沒康復，陳男卻趁此不法侵害女方的身體和貞操；陳雖辯稱自己是中度精神病患，但未被法官採信。

合議庭認為，醫護人員沒有提醒陳要與女子保持適當互動距離，發現兩人有親密接觸後也沒約束陳，認定醫院未盡保護責任。高院判陳男和竹東分院應賠女子四十萬元。

女子母親求償部分，因已逾二年時效，且醫院與受害者母親無醫療契約，均判免賠。

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