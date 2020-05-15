六旬小三不滿遭譏笑竟綁下體、勒死男友 一審判13年

去年7月發生在屏東縣鹽埔鄉南華大橋堤防情殺案，64歲江姓婦人疑因不滿已婚黃姓男友經常言語奚落要求分手憤而殺害對方，警方依殺人罪嫌將她移送法辦，屏東地院審理，今依殺人罪判江姓婦人處有期徒刑13年，可上訴。

判決指出，江姓婦人與黃男原是男女朋友關係，因認為黃譏笑她年老色衰且提議分手心生不滿，進而萌生殺害黃的念頭。去年7月3日中午，江姓婦人在黃的田地幫忙，竟在煮魚湯時，加入安眠藥給黃食用，但黃仍保持清醒，導致江姓婦人無機可乘，同日傍晚，江姓婦人在田拿一條尼龍繩，放在黃的汽車副駕駛後座，邀約黃到汽車旅館。

期間內，江姓婦人擬以剪斷黃姓男子生殖器導致流血過多而死亡的方式殺害黃，因此向不知情的旅館人員借用數條橡皮筋，藉機綑綁在黃生殖器上，遭黃發現後，兩人發生爭吵，離開汽車旅館後，黃開車到鹽埔鄉南華大橋堤防旁，雙方談判。

談判過程中，江姓婦人不滿遭黃的言語羞辱，拿起尼龍繩將黃勒斃，並將黃的屍體拖出車外，開車離去。江姓婦人在開車離去途中，與機車擦撞，成為警方破案線索。