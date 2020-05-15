六旬小三不滿遭譏笑竟綁下體、勒死男友 一審判13年

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

去年7月發生在屏東縣鹽埔鄉南華大橋堤防情殺案，64歲江姓婦人疑因不滿已婚黃姓男友經常言語奚落要求分手憤而殺害對方，警方依殺人罪嫌將她移送法辦，屏東地院審理，今依殺人罪判江姓婦人處有期徒刑13年，可上訴。

判決指出，江姓婦人與黃男原是男女朋友關係，因認為黃譏笑她年老色衰且提議分手心生不滿，進而萌生殺害黃的念頭。去年7月3日中午，江姓婦人在黃的田地幫忙，竟在煮魚湯時，加入安眠藥給黃食用，但黃仍保持清醒，導致江姓婦人無機可乘，同日傍晚，江姓婦人在田拿一條尼龍繩，放在黃的汽車副駕駛後座，邀約黃到汽車旅館

期間內，江姓婦人擬以剪斷黃姓男子生殖器導致流血過多而死亡的方式殺害黃，因此向不知情的旅館人員借用數條橡皮筋，藉機綑綁在黃生殖器上，遭黃發現後，兩人發生爭吵，離開汽車旅館後，黃開車到鹽埔鄉南華大橋堤防旁，雙方談判。

談判過程中，江姓婦人不滿遭黃的言語羞辱，拿起尼龍繩將黃勒斃，並將黃的屍體拖出車外，開車離去。江姓婦人在開車離去途中，與機車擦撞，成為警方破案線索。

屏東地院審理，合議庭認為，江姓婦人犯後坦承犯行，多次表現深度懊惱，潸然淚下並希望向黃的家屬道歉，但未獲黃男家屬原諒。黃男家屬請求法官從重量刑。合議庭考量，江姓婦人現年65歲年齡，判處有期徒刑13年。可上訴。

江姓婦人在屏東縣南華大橋堤防勒斃男友，圖為命案現場。圖／本報資料照
江姓婦人在屏東縣南華大橋堤防勒斃男友，圖為命案現場。圖／本報資料照

屏東縣 殺人 汽車旅館

延伸閱讀

獨／和5女有染渣爆！8點檔男星和老婆被「小三」阻房事

醫師娘收2千萬反悔拒離婚 法官以醫師金屋藏嬌判敗訴

《夫妻的世界》最美小三韓素希成新廣告寵兒！ 穿運動裝秀纖腰辣曲線 健康性感讓人戀愛

謝和弦犯病莉婭陪 KT駁斥再槓傻眼小三「三觀不正」

相關新聞

女患者想做愛台大醫判賠 醫嘆院方責任全包恐苦家屬

因患思覺失調症產生情色幻想的女子，住院期間和男病友多次發生性交，台灣高等法院判陳和台大竹東分院應賠償女子。判決一出醫界譁...

歸仁雙屍命案老農枉死家屬不多談 在押主嫌郭俊偉平靜

台南歸仁雙屍命案死者之一、剛好路過現場無辜被滅口枉死的老農張清木，家屬得知凶嫌之一謝志宏獲改判無罪、各方關心家屬，今晚僅...

移工撞老婦丟下橋重判8年 法官引佛經：犯重罪應重治罰

新北市瑞芳工業區阮姓越南移工， 去年12月騎機車撞倒79歲老婦，竟未救人還涉嫌把老婦丟到橋下，再逃離現場。目擊過程的公車...

六旬小三不滿遭譏笑竟綁下體、勒死男友 一審判13年

去年7月發生在屏東縣鹽埔鄉南華大橋堤防情殺案，64歲江姓婦人疑因不滿已婚黃姓男友經常言語奚落要求分手憤而殺害對方，警方依...

叫媽媽們崩潰？高雄媽咪憂「尿布荒」發文被罰2千

新冠肺炎疫情曾引發物資搶購潮，高雄市譚姓女子就在疫情高峰時，散布「尿布都沒得製造，這下好了，又要大囤尿布了」，還直呼「這...

江欽良違反公司法宣判改辯論 法界人士：實務上很常見

寶島時代村負責人江欽良，去年初因涉及偽造文書和違反公司法等罪嫌，被檢方起訴，南投地院經過一年多的開庭審理，原定今天下午宣...

仿「千面人」寄恐嚇信又揚言炸死總統 高雄男遭逮起訴

自稱新聞媒體社長的謝姓男子，7年來多次假藉他人名義寄恐嚇信到總統府、立法院、法務部等公部門，揚言要對多名政治人物及其家屬...

管好寬？台大醫賠「想做愛」女病患 律師：關鍵在契約

因思覺失調症而「一直想做愛」的女病患住院期間，和陳姓男病友發生3次性行為，她母親提損害賠償訴訟，台灣高等法院逆轉改判陳和...

同夥臨陣脫逃、他遭保全打趴 搶運鈔車失敗被法院判5年

桃園廖姓男子積欠賭債，去年底趁運鈔保全到超商替ATM補運250萬元現金時，闖入對空鳴槍企圖行搶，未料卡彈遭保全打趴，在警...

謝志宏遭關押6834日 最高冤獄賠償3417萬可望創紀錄

41歲謝志宏被控涉嫌19年前的台南歸仁雙屍命案，台南高分院重啟再審，今天判謝無罪。而謝志宏遭關押6834日，依刑事賠償法...

歸仁雙屍案／歷經9度判死 謝志宏逆轉無罪

41歲謝志宏被控涉嫌19年前的台南歸仁雙屍命案，一二審九次被判死刑，八年前定讞，案經台南高分檢發現當年警方隱匿謝所寫的行蹤稿等新事證，聲請再審，檢方認為謝沒有殺人動機，謝的二份警詢自白沒有錄音和錄影，自白沒有證據力，請求法官判謝無罪，台南高分院今天上午宣判謝志宏無罪。

歸仁雙屍案／一句無罪等19年 他當場哭出來

謝志宏殺人案再審，他聽到台南高分院合議庭審判長諭知無罪，當庭側臉哭了出來，他走出法院，向高分院三鞠躬，感謝司法還他清白，感謝平冤協會及律師團等，以及陪伴他一路走來的好友，讓他的案件獲得公平審判的機會，在各方監督下獲得公益的結果。

熱門新聞

沒顧好「想做愛的女病患」致失身 台大醫院得賠40萬

19年前歸仁雙屍命案謝志宏被判9次死刑 定讞後再審逆轉無罪

影／北市女稱「有聲音要我去割頭」 持刀隨機殺騎士被警逮

台塑林園廠爆炸石化槽冒濃煙 高雄消防隊搶救中

謝志宏遭關押6834日 最高冤獄賠償3417萬可望創紀錄

女患者想做愛台大醫判賠 醫嘆院方責任全包恐苦家屬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。