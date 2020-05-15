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歸仁雙屍命案老農枉死家屬不多談 在押主嫌郭俊偉平靜

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南歸仁雙屍命案死者之一、剛好路過現場無辜被滅口枉死的老農張清木，家屬得知凶嫌之一謝志宏獲改判無罪、各方關心家屬，今晚僅簡短回應不想重提20年前的傷心事，「不願、也不必再多說」，希望不再被打擾，請各界還給死者家屬平靜生活。而與謝志宏同案被判死刑的主嫌，在台南看守所郭俊偉，則據稱下午聽到判決結果「表情平靜，情緒穩定」。

老鄰居稱讚張清木是很好相處的種田人，只是運氣不好剛好路過，無辜被害，當時地方人都感覺很不捨，只是事過境遷，這些年年輕一輩多不知道這件事，街坊鄰居也都不再談論，不希望這往事影響家屬的心情。

雙屍案主嫌郭俊偉仍羈押在台南看守所，即使死刑定讞作息都相當正常，所方人員表示他無違規事件，經過20年似乎已經看開。

台南歸仁雙屍命案各方注目。圖／本報資料照片
台南歸仁雙屍命案各方注目。圖／本報資料照片

死刑 命案

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