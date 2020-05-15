議員開車與重機碰撞 王浩：保險公司處理

台北市議員王浩日前駕車在逸仙路與一輛大型重機發生碰撞，網友事後在PTT貼文指稱，有議員衝撞前車不賠償。王浩研究室今天指出，會依交通大隊報告，並委託保險公司依法處理。

有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）八卦板貼文提到，騎乘重型機車的友人在4月15日晚間與人發生車禍，重機遭汽車從後方碰撞，造成車牌、護板破裂，汽車駕駛人還質疑車輛疑改裝，事後才知駕駛人為王浩，並提及汽車駕駛人拒絕理賠。

對此，國民黨台北市議員王浩研究室今天發出聲明指出，針對4月15日晚間在逸仙路、仁愛路口車輛擦碰案，已交由投保產險公司處理，且會依交通大隊報告，全權委託保險公司依法處理。

警方表示，4月15日晚間獲報，逸仙路附近發生車禍，派員到場發現，一輛大型黃牌重機遭一輛汽車從後方碰撞，造成重型機車的車牌等物破裂，隨即針對雙方車損部位拍照並做紀錄，交由雙方自行協調賠償事宜。至於改裝部分，經清查，重型機車未涉及改裝。