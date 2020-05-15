叫媽媽們崩潰？高雄媽咪憂「尿布荒」發文被罰2千

高雄市譚姓女子就在疫情高峰時，散布「尿布都沒得製造，這下好了，又要大囤尿布了」，遭橋頭簡易庭依違反社會秩序維護法，裁處2千元罰鍰，可抗告。 示意圖／ingimage

新冠肺炎疫情曾引發物資搶購潮，高雄市譚姓女子就在疫情高峰時，散布「尿布都沒得製造，這下好了，又要大囤尿布了」，還直呼「這不是叫媽媽們崩潰嘛？」，將矛頭指向「全部為了製造口罩」。警方注意到這聳動訊息，主動介入查辦，依違反社會秩序維護法移送譚女，橋頭地院近日裁處2千元罰鍰，可抗告。

譚女今年2月7日在臉書上劈頭就說「這不是叫媽媽們崩潰嘛？」指稱為了製造口罩，尿布都沒得製造，「這下好了，又要大囤尿布了」，還轉載「高雄媽咪寶貝雜物買賣團」消息，指稱有尿布廠傳出，因不織布材料都拿去生產口罩，「日本已經通知尿布貨況有問題」，建議「可以多買一些尿布以防萬一」，更特別點名「有小小孩的可以注意一下」。

警方認為譚女涉嫌影響公共安寧，恐違反社會秩序維護法，通知她到案說明。譚女坦承發文，且有發文截圖佐證，全案移送橋頭簡易庭裁處。

橋頭簡易庭認為，譚女所稱「全部為了製造口罩，尿布都沒得製造」、「不織布材料都因為生產口罩大缺，日本已經通知尿 布貨況有問題」，這些都可能涉及不實，發文者難推託說不知情。

橋頭簡易庭指出，譚女在發文前，本來就應該謹慎查證，但她卻沒這麼做，反而貿然發布訊息，不但擾亂視聽，更可能徒增社會防疫負擔，認定譚女友散布謠言故意，造成民眾恐慌、囤積物資，依違反社會秩序維護法，裁處2千元罰鍰，可抗告。