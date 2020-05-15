江欽良違反公司法宣判改辯論 法界人士：實務上很常見

寶島時代村負責人江欽良，去年初因涉及偽造文書和違反公司法等罪嫌，被檢方起訴，南投地院經過一年多的開庭審理，原定今天下午宣判，但院方經合議庭討論後決定將延遲宣判，重回辯論庭。江欽良下午接到法院臨時通知後，表示很錯愕，但尊重法院的決定。

法界人士指出，這種宣判前臨時通知延期改辯論的情況，在法律實務上很常見，法官與當事人都有權力行使，但是必須由法院決定理由是否充分，常見的原因包括案情有新事證，或是法官還有案情要釐清的疑問，另有法界人士認為，這類矚目案件的延遲理由很少見，也有可能是判決書未能如期完成。

藝人「小潘潘」丈夫江欽良涉嫌草屯農會詐貸案，2017年10月遭南投地檢署指揮中部打擊犯罪中心搜索約談，南投地檢署去年初依偽造文書、背信罪嫌偵結起訴，當時發現江欽良除了草屯農會外，還以相同手法在屏東縣向恆春鎮農會、長治鄉農會超貸，總共6筆金額1億多元。

江欽良出庭時曾表示，當時檢警荷槍實彈大規模搜索他的住處，讓妻子小潘潘甚至因驚嚇過度，身心失調而回娘家休養。檢方查扣他公司電腦和資金以及出境管制，讓他無法處理40億元的資產，導致寶島時代村一度停止營業，草鞋墩夜市攤商也難以營運。