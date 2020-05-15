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江欽良違反公司法宣判改辯論 法界人士：實務上很常見

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

寶島時代村負責人江欽良，去年初因涉及偽造文書和違反公司法等罪嫌，被檢方起訴，南投地院經過一年多的開庭審理，原定今天下午宣判，但院方經合議庭討論後決定將延遲宣判，重回辯論庭。江欽良下午接到法院臨時通知後，表示很錯愕，但尊重法院的決定。

法界人士指出，這種宣判前臨時通知延期改辯論的情況，在法律實務上很常見，法官與當事人都有權力行使，但是必須由法院決定理由是否充分，常見的原因包括案情有新事證，或是法官還有案情要釐清的疑問，另有法界人士認為，這類矚目案件的延遲理由很少見，也有可能是判決書未能如期完成。

藝人「小潘潘」丈夫江欽良涉嫌草屯農會詐貸案，2017年10月遭南投地檢署指揮中部打擊犯罪中心搜索約談，南投地檢署去年初依偽造文書、背信罪嫌偵結起訴，當時發現江欽良除了草屯農會外，還以相同手法在屏東縣向恆春鎮農會、長治鄉農會超貸，總共6筆金額1億多元。

江欽良出庭時曾表示，當時檢警荷槍實彈大規模搜索他的住處，讓妻子小潘潘甚至因驚嚇過度，身心失調而回娘家休養。檢方查扣他公司電腦和資金以及出境管制，讓他無法處理40億元的資產，導致寶島時代村一度停止營業，草鞋墩夜市攤商也難以營運。

江欽良出庭時，更出示組織犯罪和農業金融法不起訴處分書，並抱怨偽造文書不是事實，要求法官能儘快把電腦主機等查扣物歸還；畢竟電腦主機等被查扣物品，至今不歸還，造成寶島時代村的公司財務及報稅運作受阻，很難重新恢復運作。

江欽良昔日針對檢警搜索動作出示組織犯罪和農業金融法不起訴處分書，抱怨公司、家人受到嚴重打擊。本報資料照片
江欽良昔日針對檢警搜索動作出示組織犯罪和農業金融法不起訴處分書，抱怨公司、家人受到嚴重打擊。本報資料照片
江欽良昔日針對檢警搜索動作出示組織犯罪和農業金融法不起訴處分書，抱怨公司、家人受到嚴重打擊。本報資料照片
江欽良昔日針對檢警搜索動作出示組織犯罪和農業金融法不起訴處分書，抱怨公司、家人受到嚴重打擊。本報資料照片

江欽良 偽造文書

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