仿「千面人」寄恐嚇信又揚言炸死總統 高雄男遭逮起訴

自稱新聞媒體社長的謝姓男子，7年來多次假藉他人名義寄恐嚇信到總統府、立法院、法務部等公部門，揚言要對多名政治人物及其家屬不利，又向報媒宣稱飛機被放爆裂物，甚至以「千面人」手法勒索飲料大廠20億元，今天被新北地檢署依恐嚇、偽造私文書和民航法散布危害飛安不實訊息等罪起訴。

起訴指出，謝男（62歲）與20多人有嫌隙而心生不滿，2013年9月起，陸續有嫌隙之人的名字寄恐嚇信，揚言要用炸彈、汽油彈犯案，遭點名的政治人物包含總統蔡英文、前總統馬英九、李登輝和台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌等人，總統府、立法院、新北市警局、新北市議會和法務部都收到他的信。

此外，謝男還模仿日本「千面人」手法，冒名宣稱要在便利商店的飲料下毒，向飲料公司索討20億元，另又寄信到報媒宣稱飛機上有爆裂物，但他唯一付諸行動的是一樁比丘尼化緣所引起的糾紛，手段是在對方轎車旁放置裝有柴油、線香的寶特瓶。

謝男家住高雄，為了躲避檢警查緝，犯案都利用市立圖書館的公用電腦繕打恐嚇信，再將檔案拿到影印店列印，因為怕郵戳露馬腳，還特地從高雄坐火車到台北寄信。他今年2月寄信到新北市議會和法務部後，3月底即被檢警查獲，也因為有反覆實施之虞被法院裁定羈押。