女散布新冠肺炎不實言論 雲檢罰3萬緩起訴

雲林縣曹姓女子今年初在網路散布嘉義有新冠肺炎確診案例謠言，遭依法送辦，雲林地檢署檢察官認為曹女犯後態度良好，予以緩起訴處分，諭知應繳交緩起訴處分金新台幣3萬元。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，曹姓女子今年1月利用手機在臉書上張貼，「嘉義確診了，你們再不戴口罩嘛～明知到過年回台返鄉的人很多...市場這麼多人有戴的居然沒幾個！？被傳染的都是老人家，因為他們都不愛戴口罩」等文字。

警方查證，曹姓女子貼文時，嘉義縣市仍是零確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）案例，曹女的言論致人心惶惶。

曹女向警方表示，貼文是經由他人轉貼，她出於善意提醒，警方依違反傳染病防治法函送法辦。雲林地檢署檢察官認為曹姓女子犯後態度良好，已予以緩起訴處分。

雲林地檢署呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心的各項宣導，對於相關疫情資訊更應謹慎面對，切勿以訛傳訛，散播不實訊息，以免觸法。

雲林地檢署說，若發現有任何散播不實訊息，或對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬物價等違法情事，均得向檢警舉發，檢察官會立即偵辦，守護民眾健康。