管好寬？台大醫賠「想做愛」女病患 律師：關鍵在契約

因思覺失調症而「一直想做愛」的女病患住院期間，和陳姓男病友發生3次性行為，她母親提損害賠償訴訟，台灣高等法院逆轉改判陳和台大醫院竹東分院應賠償女病患40萬精神慰撫金，本案也不得上訴。判決一出，醫院須賠償部分引發議論。律師林育杉和李永裕都指出，關鍵還是在女病患和台大竹東院區間的「醫療契約」是如何約定。

受害的女子從高中二年級起就出現幻聽、大妄想、失眠、在外遊蕩等症狀，她思考鬆散，聽幻覺與情色妄想明顯，也缺乏病識感，還比其他思覺失調症患者容易出現性衝動。她母親以輔助人身分上訴，女方認為貞操人格受損，高院認為依民法第227條之1、第195條第1項規定請求台大竹東分院賠償精神慰撫金有據。

其中民法第227條之1規定「債務人因債務不履行，致債權人之人格權受侵害者.....負損害賠償責任。」。本案受害人主張和台大竹東分院間存有醫療契約，但醫院沒有提供「良好的醫療照顧服務」，構成債務不履行；不過醫院卻表示雙方無契約關係存在。高院的認定則是醫護人員雖提供醫療照護，但沒盡保護、照顧被害人身體、健康及貞操權的「附隨義務」，也沒告知陳姓病患不可與女病患親密。

律師李永裕指出，一般人可能比較好奇如此一來醫院是否要維護病患所有的人身安全？對醫院來說，責任是否太大？訴訟勝敗關鍵還是要回到契約內容來看。

律師林育杉也認為訴訟端視契約的法律關係是什麼，要釐清有無課予醫院保護義務，若認定醫院違反契約（附隨）保護義務，想再翻案難度很大。

高院認為醫療契約是受有報酬的勞務契約，性質類似有償的委任關係，依民法規定，醫院既應負善良管理人注意義務 ，自應依當時醫療水準，對病患履行診斷或治療的義務。注意義務包括從給付義務、附隨義務。