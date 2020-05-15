謝志宏遭關押6834日 最高冤獄賠償3417萬可望創紀錄

41歲謝志宏被控涉嫌19年前的台南歸仁雙屍命案，台南高分院重啟再審，今天判謝無罪。而謝志宏遭關押6834日，依刑事賠償法如以每日最低3000元補償金換算，最低可獲2050萬2000元的補償金，若以每日最高5000元補償金換算，最高可獲得3417萬元的補償金，可望創下冤獄賠償新紀錄。律師涂欣成說，冤獄賠償部分雖尚未討論，但會列入考慮。

依刑事賠償法第6條規定，羈押、鑑定留置、收容及徒刑、拘役、感化教育或拘束人身自由保安處分執行的補償，依其羈押、鑑定留置、收容或執行日數，以新台幣3000元以上、5000元以下折算1日支付。

如謝志宏提出聲請，經台南高分院裁定，依謝遭關押6834日作換算，如裁定5000元折算1日，謝最高可獲得3417萬元的補償金，若裁定3000元折算1日，謝至少則可獲得2050萬2000元的補償金。