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謝志宏遭關押6834日 最高冤獄賠償3417萬可望創紀錄
41歲謝志宏被控涉嫌19年前的台南歸仁雙屍命案，台南高分院重啟再審，今天判謝無罪。而謝志宏遭關押6834日，依刑事賠償法如以每日最低3000元補償金換算，最低可獲2050萬2000元的補償金，若以每日最高5000元補償金換算，最高可獲得3417萬元的補償金，可望創下冤獄賠償新紀錄。律師涂欣成說，冤獄賠償部分雖尚未討論，但會列入考慮。
依刑事賠償法第6條規定，羈押、鑑定留置、收容及徒刑、拘役、感化教育或拘束人身自由保安處分執行的補償，依其羈押、鑑定留置、收容或執行日數，以新台幣3000元以上、5000元以下折算1日支付。
如謝志宏提出聲請，經台南高分院裁定，依謝遭關押6834日作換算，如裁定5000元折算1日，謝最高可獲得3417萬元的補償金，若裁定3000元折算1日，謝至少則可獲得2050萬2000元的補償金。
據調查，當年檢察官為死刑定讞者聲請再審首例鄭性澤為例，台中高分院裁定4000元折算1日，鄭遭關押4322日，獲補償金為1728萬8000元。另徐自強案遭關押16年，獲補償金2814萬元，謝 案如以每日最高5000元補償金換算，可獲得3417萬元的補償金，可望創下冤獄賠償新紀錄。
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