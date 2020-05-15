歸仁雙屍命案死刑犯改判無罪 警：無不當取證問心無愧

20年前台南歸仁雙屍命案，死囚謝志宏再審以警方證據瑕疵與隱匿有利嫌犯證據獲判無罪，當年主要承辦員警多已退休不願回應；有承辦員警表示，嫌犯第一時間就承認人在現場，雖辯稱只是「把風」完全沒動手，也並非路過不相干的第三人，自認過程沒有不當之處，「現在的司法認定完全不同，也無話可說，只能尊重，但自認問心無愧」。

承辦員警說，當時雖很快找到嫌犯，但因全台注目，媒體持續追蹤辦案壓力不小，他們盡力蒐證後移送檢方認定罪證起訴，當時只想收集最多的證據，還無辜死者公道。