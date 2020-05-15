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歸仁雙屍命案死刑犯改判無罪 警：無不當取證問心無愧
20年前台南歸仁雙屍命案，死囚謝志宏再審以警方證據瑕疵與隱匿有利嫌犯證據獲判無罪，當年主要承辦員警多已退休不願回應；有承辦員警表示，嫌犯第一時間就承認人在現場，雖辯稱只是「把風」完全沒動手，也並非路過不相干的第三人，自認過程沒有不當之處，「現在的司法認定完全不同，也無話可說，只能尊重，但自認問心無愧」。
承辦員警說，當時雖很快找到嫌犯，但因全台注目，媒體持續追蹤辦案壓力不小，他們盡力蒐證後移送檢方認定罪證起訴，當時只想收集最多的證據，還無辜死者公道。
這件命案因為死者身中數十刀，連無辜經過的老農民也被砍死，轟動一時。台南高分檢發現當年警方隱匿謝所寫的行蹤稿等新事證，聲請再審，檢方認為謝沒有殺人動機，謝的二份警詢自白沒有錄音和錄影，自白沒有證據力，請求法官判謝無罪，台南高分院今天上午宣判謝志宏無罪。
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