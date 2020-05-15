盲男學生追求女老師不成 上網稱她確診新冠肺炎被訴

蔡姓學生追求孫姓女老師被拒，在臉書張貼孫女確診新冠肺炎，台中地檢署依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將蔡起訴。圖／台中地檢署提供 在盲人重建院就讀的蔡男，追求孫姓女老師被拒，涉嫌在臉書張貼「你都已經確診新冠肺炎了，還去別人家上課，你不怕把武漢肺炎傳染給別人嗎？」公開貼文，經孫姓女老師提告，台中地檢署今天依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將蔡起訴。

中檢查出，蔡男（34歲）是中部地區盲人重建院的學生，而孫女是老師，蔡追求孫被拒，遂於3月14日上午，在他住處，以智慧型手機連結網際網路社群軟體臉書網站。

蔡男在個人臉書網頁張貼「盲人重建院的孫女，你已經確診新冠肺炎，你還去別人家上課！孫女！你不怕把武漢肺炎傳染給別人嗎？」等語的公開貼文，而以此方式散播有關新冠肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，使其網路臉書朋友139人得以見聞訊息。