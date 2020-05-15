謝志宏重獲自由與清白 台南高分檢：甚感欣慰

謝志宏被訴殺人案，歷經7262天等候，台南高分院再審，今天宣判無罪，還謝清白，台南高分檢檢察官林志峯及台南地檢署吳維仁、黃莉琄兩位主任檢察官，接獲最高檢察署函重啟調查。高分檢指出，對承審合議庭1年的努力不懈審理本案，釐清疑點的辛勞表達感佩之意，也對謝志宏重獲自由與清白甚感欣慰。至於上訴與否，檢察官接獲判決後再為研議。

台南高分檢指出，檢察官林志峯前年8月16日前往台南市警局歸仁分局調取該案發生時「○六二四專案會議」卷宗夾，發現行蹤交代稿、郭俊偉的人像圖、郭俊偉住家的現場圖三項新事證，警方均未交給承辦檢察官。而林志峯帶領偵查隊長等人親往現場發現確定判決認定現場有駐守陸軍輕航隊的衛兵可供謝志宏求救的理由是錯誤的。

高分檢表示，檢察官指定鑑識專家警官藍錦龍為鑑人為謝志宏是否參與殺人為鑑定，前年8月23日提訊在監的謝志宏，確認行蹤交代稿係其被逮捕前在關廟分駐所樓上親筆所寫，而該份交代稿謝志宏未承認有殺害被害人行為。

高分檢也指出，檢察官前年9月6日前往台南看所守偵訊郭俊偉及與謝志宏對質，確認郭俊偉曾於2000年6月23日晚上殺人前，曾先對十三妹檳榔攤對面檳榔攤砸店打人，郭俊偉凶殘個性的主觀證據，確定判決也漏未調查。