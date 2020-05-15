聽新聞
test
0:00 / 0:00
謝志宏重獲自由與清白 台南高分檢：甚感欣慰
謝志宏被訴殺人案，歷經7262天等候，台南高分院再審，今天宣判無罪，還謝清白，台南高分檢檢察官林志峯及台南地檢署吳維仁、黃莉琄兩位主任檢察官，接獲最高檢察署函重啟調查。高分檢指出，對承審合議庭1年的努力不懈審理本案，釐清疑點的辛勞表達感佩之意，也對謝志宏重獲自由與清白甚感欣慰。至於上訴與否，檢察官接獲判決後再為研議。
台南高分檢指出，檢察官林志峯前年8月16日前往台南市警局歸仁分局調取該案發生時「○六二四專案會議」卷宗夾，發現行蹤交代稿、郭俊偉的人像圖、郭俊偉住家的現場圖三項新事證，警方均未交給承辦檢察官。而林志峯帶領偵查隊長等人親往現場發現確定判決認定現場有駐守陸軍輕航隊的衛兵可供謝志宏求救的理由是錯誤的。
高分檢表示，檢察官指定鑑識專家警官藍錦龍為鑑人為謝志宏是否參與殺人為鑑定，前年8月23日提訊在監的謝志宏，確認行蹤交代稿係其被逮捕前在關廟分駐所樓上親筆所寫，而該份交代稿謝志宏未承認有殺害被害人行為。
高分檢也指出，檢察官前年9月6日前往台南看所守偵訊郭俊偉及與謝志宏對質，確認郭俊偉曾於2000年6月23日晚上殺人前，曾先對十三妹檳榔攤對面檳榔攤砸店打人，郭俊偉凶殘個性的主觀證據，確定判決也漏未調查。
檢察官林志峯前年9月11日向台南高分院聲請再審，並於11月23日親往法庭，以PPT檔向法官說明新事實及新證據。台南高分院去年3月14日送達開始再審及停止執行的裁定，同日下午4時40分提訊謝志宏後釋放，並經1年多審理，今年4月6日審理庭中當庭為謝志宏求處無罪判決。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言