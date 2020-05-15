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他PO網「大陸貨」可能有肺炎病毒 被警察移送法辦
陳姓網友認為大陸貨可能殘留新冠肺炎病毒，在社群網站貼文稱「防疫關鍵時刻，你去買有極大可能帶有活病毒的對岸商品是想做甚麼？」警方發現，將他依社會秩序維護法移送法辦，台北地院認為，陳發文用意是提醒、非造謠，裁定不罰。可抗告。
新北市警新店分局移送指出，陳今年3月3日以暱稱登入「巴哈姆特」網站留言，稱「防疫關鍵時刻，你去買有極大可能帶有活病毒的對岸商品是想做甚麼？」陳違反社維法散布謠言，足以影響公共安寧，請法院裁處。
陳辯稱，他因看了新聞報導稱「貨品有可能殘留病毒」才發表留言，是希望疫情期間大家不要去買對岸直送的貨品、尤其是塑膠表面的東西。
法官認為，參酌各新聞媒體多有關於「新冠肺炎能在物體表面存活多久？」的新聞報導，可認定陳在張貼留言的用意，只是在提醒避免病毒的散播，沒有散布謠言的故意。
裁定理由指出，一般讀者未必有足夠的資訊判斷及查證，容易偏信所信賴者發布的新聞資訊，沒有證據證明陳故意造謠，且留言也不足以令人畏懼、恐慌進而影響公共安寧，陳的行為與處罰要件不符，裁定不罰。
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