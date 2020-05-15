黨產條例釋憲 6月30日言詞辯論

謝志宏殺人案再審，他聽到台南高分院合議庭審判長諭知無罪，當庭側臉哭了出來，他走出法院，向高分院三鞠躬，感謝司法還他清白，感謝平冤協會及律師團等，以及陪伴他一路走來的好友，讓他的案件獲得公平審判的機會，在各方監督下獲得公益的結果。

2020-05-15 14:23