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黨產條例釋憲 6月30日言詞辯論
台北高等行政法院審理國民黨黨產訴訟時，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例有疑義，聲請釋憲。大法官今定6月30日在憲法法庭開言詞辯論庭。
本案源於大法官審理2018年度憲三字第15號、2019年度憲三字第9號、第59號台北高等行政法院第四庭、第六庭就黨產條例第2條、第4條第1款、第2款、第8條第5項前段及第14條規定聲請解釋。
大法定爭點題綱為：
一、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例（下稱黨產條例）第2條、第8條第5項及第14條規定部分：
（一）以法律位階規範之黨產條例，設置不當黨產處理委員會（下稱黨產會）認定並處理政黨及其附隨組織之不當取得財產，是否就憲法保留之事項而為規範？
（二）依黨產條例第2條第1項規定，黨產會之組織，不受中央行政機關組織基準法之限制，是否違反憲法增修條文第3條第3項、第4項規定？
（三）依黨產條例第2條、第8條第5項及第14條規定，於行政院下設黨產會，由黨產會主動調查並經聽證程序作成認定附隨組織之處分，是否侵害司法權而違反權力分立原則？
二、黨產條例第4條第1款規定部分：
黨產條例第4條第1款規定，是否屬於個案立法而違憲？
三、黨產條例第4條第2款規定部分：
（一）黨產條例第4條第2款規定，以法人、團體或機構是否受政黨「實質控制」，定義附隨組織，是否違反法律明確性原則？
（二）黨產條例第4條第2款後段規定，將曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構，納入附隨組織之定義範圍，是否違反法律禁止溯及既往原則？其範圍是否超出立法目的，而違反比例原則？
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