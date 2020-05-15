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老爸花光數千萬遺產 母子買凶殺人「冰屍」判關18年2月
高雄男子丁泰文和母親洪瑞敏不滿父親、丈夫丁盛芳家暴，且花光3千萬元遺產，母子2人買凶殺人，再將屍體放入冰櫃，掩蓋屍臭；最高法院依殺害直系血親尊親屬罪判丁泰文18年2月徒刑，褫奪公權7年、洪瑞敏8年定讞。
丁泰文找來協助殺人的友人蔡東諺13年，褫奪公權6年、高志榮15年徒刑，褫奪公權7年定讞。
判決指出，丁盛芳花光3千萬元遺產，且長期對妻子、家人施暴；丁泰文、洪瑞敏不滿，由洪婦提議殺人，另由丁泰文找來蔡東諺、高志榮共同殺害丁盛芳，並允諾事成後交付各50萬元報酬。
丁泰文、蔡東諺、高志榮2018年6月4日趁丁盛芳熟睡時，拿濕浴巾、抱枕企圖悶死丁盛芳，並拿甩棍亂棒毆打丁盛芳，但丁泰文見計畫失效，改叫蔡東諺拿開山刀砍人，蔡東諺拿刀亂刺丁盛芳一刀後，心生畏懼丟刀在床上，改去把風。
高志榮不敵丁泰文催促，拿起開山刀朝丁盛芳頸部砍2刀，導致右頸靜脈斷裂，大量出血而死；當時正值盛夏，數日後屍臭四溢，丁泰文再以棉被、棉繩綑綁遺體後，和蔡東諺、高志榮一起搬至冰櫃中。
三個多月後，警方上門探訪丁盛芳的下落，見洪瑞敏神色閃爍，並把視線移至冰櫃，一打開冰櫃才發現丁盛芳的遺體，案情曝光。4人事後均坦承犯行，供稱是受不了丁盛芳家暴，且在4年內變賣祖產花用殆盡，才會萌生殺人念頭。
一審判丁泰文18年、洪瑞敏8年、蔡東諺13年、高志榮15年徒刑；二審認為，丁泰文案發前沒有和父親同住，並沒有直接面對家暴，卻和母親買凶殺人，嚴重悖離倫常，應該予以苛責，改判丁泰文18年2月徒刑，褫奪公權7年、蔡東諺13年徒刑，褫奪公權6年；另洪瑞敏、高志榮部分，駁回上訴，維持一審原判；最高法院駁回上訴，全案定讞。
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