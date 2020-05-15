謝志宏判無罪 台南高分院引古書宋慈《洗冤錄》文字還清白

謝志宏殺人案再審，台南高分院經1年多審理，今天審判長黃建榮以宋慈《洗冤錄》，判謝無罪，還他清白。合議庭認為，包括相關證據及科學鑑定等，無法證明謝志宏犯罪，應撤銷原判，諭知謝志宏無罪。

法官在判決中引用宋慈《洗冤錄》：「事莫大於人命，罪大莫於死刑，殺人者抵，法故無恕，施刑失當，心則難安，故成招定獄全憑屍傷檢驗......，倘檢驗不真，死者之冤未雪，生者之冤又成，因一命而殺二命，仇報相循慘何抵止。」

合議庭指出，謝志宏就對其不利的二次警詢筆錄是否受不正訊問，有所爭執，該二次警詢前，又有確切證據證明被告原係否認殺人犯行。為何會轉而坦承殺人重罪？甚至坦承自己沒做的強姦犯行？對已遭拘提、羈押，無法自行蒐集有利證據的被告而言，除該二份警詢錄音或錄影外，幾乎無其他證據可供調查。但職司應錄音或錄影與保管該些資料警察機關，竟無法提供，對被告而言，其對該二次不利於己，且可信度容有疑問的警詢筆錄，幾乎無法提出任何證據防禦。所以，就基本人權保障及公共利益予以權衡結果，認被告89年6月28日及89年7月5日第一次警詢筆錄均無證據能力。

合議庭指出，郭俊偉有關謝志宏如何殺害陳女、張的供述，因前後不一，所述最先刺腹部，所述自己刺殺陳女腹部及被告刺殺張的刀數、方式，與客觀卷證所顯示狀況不同，另郭俊偉所述在現場抽菸，但菸蒂卻非其與被告所留。

此外，被告整晚幾乎僅有1、2分鐘與陳女獨處機會，郭所述因虧陳女不成而有殺意的動機，與常情有違。至於郭俊偉就被告共同犯案，雖通過測謊，但因其所述與客觀證據有不符之處，且經鑑定有反社會人格，不能僅以測謊報告推論其不利證述可採。因此，郭俊偉不利謝志宏的證述可信度不足。

合議庭表示，原起訴檢察官以刀具無血溝，刺入拔出需費力、郭整夜未眠，且甫發生性行為結束，無力單獨殺害陳女40餘刀，且刀傷深淺不一等推論行兇人數不止一人，並據以認定謝志宏犯案，但此部分依法醫研究所函文，並無法得此結論，此推論應嫌速斷。

合議庭認為、謝志宏所辯郭俊偉單獨殺害陳女、張，有鑑定人石台平、藍錦龍的鑑定意見可佐證，並非無據。且全案查無如血跡鑑定相符等積極證據證明謝志宏涉案。