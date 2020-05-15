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當庭哭出來！等候7262天獲清白 謝志宏：終將真相追回

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

謝媽媽紅了眼眶，則不斷向在場所有人士致謝。記者邵心杰／攝影
謝媽媽紅了眼眶，則不斷向在場所有人士致謝。記者邵心杰／攝影

「謝謝你們！」謝志宏殺人案再審，他聽到台南高分院合議庭審判長諭知無罪，當庭側臉哭了出來，謝步出法院特地向高分院三鞠躬，感謝司法還他清白，他感謝平冤協會及律師團等眾多陪伴他一路走來的好友，讓他的案件獲得公平審判的機會，並在各方監督下獲得公益的結果。

他表示，他從死牢出來，知道深居死牢為冤罪尋求陽光下的審判，是多麼艱困，多麼難熬的一件事。他希望藉由這些無辜者的親身經歷，再次檢視罪證確鑿的案件，給不要以罪犯來看待，而是以人來看待，讓他們也能接受陽光下的監督審判，請支邱和順特赦等所有平冤協會尋求啟開再審的案件，同時，他也感謝家人20多年來不放棄的信認與支持。

謝志宏也感謝在牢獄生活非常給予支持幫忙的陳、施兩位哥哥，知道他是冤獄入罪，他經濟陷入困境，給予獄中所有開銷，也知道有冤難伸，陪伴他走過憂鬱症。謝媽媽紅了眼眶，則不斷向在場所有人士致謝。

【中央社／台南15日電】

當台南高分院合議庭宣判無罪時，涉及台南市歸仁區雙屍案而遭羈押19年的死囚謝志宏，高興地擁抱辯護律師，在台下旁聽的老母親也默默地拭淚；謝志宏說，終將消失的真相追回。

台灣高等法院台南分院今天上午10時宣判謝志宏再審案，宣判前，台南高分院內外站滿了前來聲援的團體及個人，很多人穿著大書「自由」的黑色或白色上衣，法庭只開放8名旁聽民眾及8名記者進場，在庭外負責登記的人說，上午9時20分開放登記，一下子就額滿了。

台南高分院合議庭審判長黃建榮宣判前，先是說明不利於謝志宏的3項指控，如何再經過調查後認定不足證明謝志宏犯案，最後宣判無罪。黃建榮一說出無罪判決後，台下旁聽民眾幾乎要歡呼大叫，謝志宏更是和辯護律師擁抱。

謝志宏在聲援團體的簇擁下走出台南高分院後，立刻轉身向台南高分院深深三鞠躬，且立刻在陽光下召開記者會，感謝合議庭的判決及在牢獄中受到照顧，謝志宏的母親也一再謝謝大家的幫忙。

謝志宏表示，全案錯誤的疑問被修正，經過台南高分檢檢察官林志峯的追查，終將消失的真相追回，且獲得法官支持再審及公平審判的機會。

謝志宏說，他從死牢走出來，尋求陽光下的審判是多艱困，他希望藉由無辜者的親身經歷，再次檢視所謂罪證確鑿的案件，「請不要以罪犯來看待，而是以人來看待，讓他們和我一樣，接受到陽光下的監督審判」，「支持邱和順特赦，支持王信福再審」，支持平冤所有尋求再審開啟的申請人。

現年41歲的謝志宏，被控犯下民國89年6月台南市歸仁區雙屍命案，死刑定讞，被羈押在台南看守所長達19年，直到台灣高等檢察署台南檢察分署107年9月以檢察官發現全案還有新事實、新證據，認定謝志宏應受無罪判決，聲請再審。

台南高分院108年3月14日裁定再審且停止刑罰執行，謝志宏當天步出台南高分檢偵查庭，重享自由；台南高分院今天撤銷原判決，宣判無罪，全案可上訴。

謝步出法院特地向高分院三鞠躬，感謝司法還他清白。記者邵心杰／攝影
謝步出法院特地向高分院三鞠躬，感謝司法還他清白。記者邵心杰／攝影

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