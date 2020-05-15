殺警無罪後監護「無年限」 法務部修法草案送政院

嘉義殺害鐵路警察的鄭姓男子被認定不能辨識行為違法，殺人獲判無罪、施以監護處分5年，判決引發爭議；法務部針對監護處分修法，現行上限5年維持不動，檢察官如認為有必要時，可於期限屆滿向法院聲請延長3年、次數不限，直到沒有再犯之虞為止。

殺警案上月30日由嘉義地院宣判，法務部長蔡清祥隨即宣示啟動刑法監護處分修法，由調部辦事主任檢察官林映姿主責；部版草案昨晚送交行政院審查，草案定稿距殺警案宣判僅2周時程。

刑法第87條監護處分原本規定時間最長為5年，5年後處分失效，不過，殺警案一審判決後，各界對犯下重大刑案的「病犯」只要超過法定期限人身自由即不被拘束，感到擔憂。

法務部版修法草案規定，如檢察官認為受監護對象有必要延長時間，可在監護期限屆滿前，向法院聲請許可延長，一次最多3年，且聲請次數不限，每年需將受監護對象送精神鑑定，以評估有無必要繼續執行，直到沒有再犯之虞為止。