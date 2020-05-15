19年前歸仁雙屍命案謝志宏被判9次死刑 定讞後再審逆轉無罪

謝志宏上午穿著「自由」的T恤，神清氣爽的抵達台南高分院聽判。記者邵心杰／攝影

41歲謝志宏被控涉嫌19年前的台南歸仁雙屍命案，一、二審共9次被判死刑，8年前定讞，案經台南高分檢發現當年警方隱匿謝所寫的行蹤稿等新事證，聲請再審，檢方認為謝沒有殺人動機，謝的二份警詢自白沒有錄音和錄影，自白沒有證據力，請求法官判謝無罪，台南高分院今天上午宣判謝志宏無罪。

台南歸仁2000年6月24日凌晨發生18歲陳姓女子遭性侵、殺48刀致死案，路過目擊的68歲張姓老農也遭狠殺5刀滅口，警方查出郭俊偉行凶，郭又咬定謝志宏是共犯。警詢時，謝曾自白，後來否認涉案，最高法院2011年5月判處郭、謝死判，褫奪公權終身確定，郭俊偉死刑定讞，已在監待執行。

案經台南高分檢重啟調查，發現當年警方隱匿謝所寫的行蹤稿等新事證，前年9月聲請再審，台南高分院認為新事證足以動搖原判決基礎，去年3月裁准再審。

謝志宏說，他真的沒有做，這件事到最後他相信會還他清白，他有信心在平冤協會及律師團的協助下拿到清白。

台南高分檢檢察官林志峯說，2000年6月28日及7月5日謝志宏自白殺人的警訊筆錄，現已找不到錄音帶及錄影帶，究竟是遺失還是警方未交出，近20年已不可考，但自白部分沒有錄音和錄影佐證，沒有證據力，檢察官天職是「平冤懲惡」，謝志宏經調查沒有殺人動機，被害人陳女和張姓老農應是郭俊偉一人所為，請法官判謝志宏無罪。

台南高分檢委請宜蘭縣警局鑑識股長藍錦龍鑑定，做了多達288頁簡報，在庭上分別就現場重建、現查勘查跡證鑑定及法醫解剖及解析等探討，足足花了2個多鐘頭論述，他認歸仁雙屍命案極不可能由郭俊偉及謝志宏2人先後持同一蝴蝶刀砍殺，強調「極可能郭俊偉1人所為」。

當年受託解剖陳女大體的法醫王約翰，在解剖報告指凶手應兩人所為。台南高分院合議庭再審時找他作證，王表示，不排除是2人所為，也可能是1人犯案，至於凶手人數是檢方調查工作，不是法醫的工作。

法醫石台平認為，不能以凶器傷痕、數目、走向逆推凶手人數，該雙屍命案1名凶手也能犯下；而他未對凶手人數下定論，只是判斷謝志宏應無強烈的殺人動機，另名凶手郭俊偉有較強烈的殺人動機。他指出，郭曾說陳女原答應要當他女友，事後又吵著要去找其他男生，讓他覺得沒面子，一時衝動才殺人。