快訊

震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

下周二起梅雨季最強鋒面到 吳德榮：大量降水劇烈天氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒顧好「想做愛的女病患」致失身 台大醫院得賠40萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

一名患思覺失調症的女子入住台大醫院竹東分院治療，她因情色幻想「一直想做愛」，和陳姓中年病友多次在病房廁所性交，女子母親有回接聽女兒電話，陳問「我們有關係，你忘記了嗎？」，事件才曝光。女子由母親輔助，提損害賠償訴訟，要求陳和疏於照顧的院方賠償，台灣高等法院改判陳和台大竹東分院應賠償女子40萬元確定。

受害的女子從高中二年級起就出現幻聽、大妄想、失眠、在外遊蕩等症狀，2011年8月起陸續在台北市立聯合醫院松德院區等醫院治療，皆被診斷為思覺失調症。她思考鬆散，聽幻覺與情色妄想明顯，也缺乏病識感，還比其他思覺失調症患者容易出現性衝動。

2016年3月間，女子因思覺失調症發作而住進台大竹東院區。女子母親表示，陳多次違反女兒意願而強制性交，嚴重侵害女兒身體、健康和貞操權，也讓為人母者心痛不已，因此請求陳姓男子、台大竹東院區應賠償女兒和她各40萬元精神慰撫金。

陳則說，每次都是女方同意才發生性關係，況且新竹地檢署在調查妨害性自主案時，台大竹東分院就曾函覆檢方女子在性交時仍保有足夠的自主判斷能力。

台大竹東院區主張和病患間無契約關係存在，況且醫護人員發現女子和異性病友互動增加時，主治醫師就囑咐應持續監看她不妥當的行為，密切監護她的性衝動。 醫院表示，當女子違反規定與男病友間有肢體接觸時，醫護人員也依病室規定把她隔離、約束四肢，院方已盡防範監督和照顧義務。

高院審理發現，醫院曾記下女子說「陳有問我要不要做愛，我就說好...有射在裡面」，可認2016年3月20日至29日間兩人發生3次性行為。女子在2013年間在北市醫松德院區治療時，因與異性過度親密，護理人員指正，她卻不以為意，還說「人家已經答應要和我結婚」。女子在其他醫院治療時，也會尾隨男性工作人員巡房、主動擁抱病友或親吻臉頰。

女子曾向台大竹東院區說「很喜歡陳、想和他結婚」，她表示「一直想做愛」。高院認為，女子因長期受病症影響，認知功能沒康復，未來回復的可能性很低，但陳姓男子卻趁此性交，不法侵害女方的身體和貞操；陳雖以自己是中度精神病患抗辯，但高院認為說法不可採。

而台大竹東院區醫護人員沒有提醒陳要與女子保持適當的互動距離，甚至在發現兩人有親密接觸後也沒約束陳，致使女病患遭性侵3次，高院認為醫院未盡保護責任。高院判陳姓男子和台大竹東院區各賠女子40萬元，但如其中一人給付，另一人免為給付。

至於女子母親求償部分，因對陳起訴已逾2年時效，陳不用賠償；醫院與受害者母親也無醫療契約，不存在債權債務關係。

台大醫院竹東分院因沒照顧好「一直想做愛」的思覺失調症女病患，害她遭男病友性侵3次，台灣高等法院判醫院須賠償女子40萬精神慰撫金確定。記者王宏舜／攝影
台大醫院竹東分院因沒照顧好「一直想做愛」的思覺失調症女病患，害她遭男病友性侵3次，台灣高等法院判醫院須賠償女子40萬精神慰撫金確定。記者王宏舜／攝影

台大醫院 思覺失調症

延伸閱讀

男罹思覺失調症偷竊求減刑 經鑑定辨識能力無礙被駁回

秦偉性侵2女 高院裁定關6年

中壢火車站3天2變態 戴假髮扮女裝偷拍、強押喊要做愛

她揭男星渣男行徑　爆劈N人夜夜做愛、逼吃避孕藥

相關新聞

沒顧好「想做愛的女病患」致失身 台大醫院得賠40萬

一名患思覺失調症的女子入住台大醫院竹東分院治療，她因情色幻想「一直想做愛」，和陳姓中年病友多次在病房廁所性交，女子母親有...

博士男與女碩士嘿咻賠妻320萬 提債權不存在被駁回

具有博士學歷的阿哲兩年前，與女碩士小櫻至摩鐵嘿咻，經妻子小如會同徵信人員查獲，至派出所進行和解，與小如簽和議書，由阿哲簽...

少女車手賺6萬 老爸得賠200萬

朱姓少女兩年前加入詐團擔任車手，出面向被害人劉姓男子收詐款兩百萬元，交付同夥後，分取六萬元報酬，事後被警方查獲，二審依加重詐欺罪將少女判刑一年四月定讞。被害人劉男以少女犯案時未滿廿歲，向朱姓少女父親求償，台中高分院認定朱父應負損害賠償責任，判朱父給付劉男兩百萬元。

刺探總統國慶講稿 兩台商判刑定讞

台商楊谷駿、黃元榆四年前為幫大陸情報人員事先取得蔡英文總統國慶演講稿，致電台北市中興獅子會前會長鄭丞宏詢問刺探；一、二審均依違反國家安全法判二人各四月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

北市i-Voting影片涉侵權 研考會：若侵權將提告求償

台北市政府為宣傳i-Voting網路投票，上週四「我是台北人」市府官方粉絲頁發表一支「你的決定，改變你的生活」「i-Vo...

名醫李進良想變身「被害人」失敗 藥事法判有罪

藝人胡瓜前女婿、醫美專科醫師李進良被控違法使用醫材藥事法案，李被偵辦後，對貨源、即補教名師徐薇夫婿江正明提告詐欺，想以此...

獨／網拍便宜一線名牌彩妝 女花近兩百萬買來全假貨

黃姓女美髮師看準民眾搶便宜心態，在蝦皮網站以不到兩折的價格大量販售仿冒DIOR、GUCCI 、Estee Lauder、...

男罹思覺失調症偷竊求減刑 經鑑定辨識能力無礙被駁回

35歲陳姓男子去年6月6日晚間10時22分，在榮民醫院台南分院地下1樓商店內，竊取貨架上的竹炭、竹醋液、洗髮乳等商品總計...

蹺班釣魚、種菜還填加班 監院彈劾「摸魚」法官朱中和

監察委員楊芳玲、蔡崇義今天表示，經調查，台南地方法院法官朱中和，經常於正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關之...

傅崑萁炒股判2年10月 北檢囑託花檢代為執行發監

立委傅崐萁1997、1998年間和金主黃任中借貸，炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票，檢方1998年介入偵辦，至今逾20...

爆料「武漢大叔」出沒 防疫專線人員1句話...逆轉結局

新冠肺炎疫情鬧得人心惶惶，吳姓女網友曾在在臉書「報廢公社二館」爆料，有中年大叔在高雄捷運車廂狂講電話、自曝「從武漢回來」...

高雄男涉LINE兜售額溫槍 賣80支被刑事局抓到慘了

防疫新冠肺炎使額溫槍在市面上很搶手，高雄鄭姓男子竟涉於LINE群組內販賣不具國內醫療器材許可證的額溫槍，刑事局南打8天前...

熱門新聞

丈夫被議員韓賜村撞死…妻承受不住打擊跳樓 醫院：骨折搶救中

「花蓮王」確定入獄！傅崐萁炒股案判刑2年10月定讞

傅崐萁確定入獄 中選會：不須補選

新莊屈臣氏遭2惡煞持刀搶15萬後逃逸 3女店員遭綑綁雙手

汐止男陳屍大樓水塔11天 住戶用臭水驚見浮屍

沒顧好「想做愛的女病患」致失身 台大醫院得賠40萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。