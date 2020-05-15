博士男與女碩士嘿咻賠妻320萬 提債權不存在被駁回

具有博士學歷的阿哲兩年前，與女碩士小櫻至摩鐵嘿咻，經妻子小如會同徵信人員查獲，至派出所進行和解，與小如簽和議書，由阿哲簽本票200萬、小櫻簽本票120萬交付，兩人認遭脅迫提確認本票債權不存在，二審認當時阿哲的父母在場， 且阿哲、小櫻學歷各為博士、碩士，並各自有婚姻及男友情況，難謂無社會經驗，遂將全案駁回。可上訴。

阿哲與小櫻（化名）主張，阿哲（化名）與小如（化名）於2017年4月20日結婚，婚後相處不睦，遂於2018年8月協議離婚，惟尚未完成離婚登記，小如入侵阿哲通訊軟體Line帳號，致阿哲對話紀錄及行蹤遭掌握。

2018年8月27日，阿哲與小櫻至嘉義散心，下午返回新竹途中至台中天月汽車旅館休息片刻，然開車離開之際，即遭小如夥同許男等數名徵信人員攔阻於出入口，許並以伊等犯妨礙家庭罪為由，將2人強制隔離進行問話、錄影，及進入汽車旅館內取走床單與毛巾。

小如並當場報警，強押阿哲及小櫻至派出所進行和解，阿哲的父母獲訊亦到場，他心生畏懼及誤解通姦定義下承認有通姦，小如遂以2人有妨礙家庭為由，提出和解條件，先要求他給付300萬精神賠償金，否則會到他的工作地點鬧，使2人無法正常工作，並恐嚇會告到身敗名裂。

阿哲及小櫻因受小如及徵信社人員詐欺及脅迫而心生畏懼，並經歷自下午5、6時許至傍晚11時許之長期心理壓力下，與小如簽立協議書，承諾各自賠償小如200萬元、120萬元，且當場簽發本票交付。小櫻並應小如立即給付第一期賠償金10萬元的要求，而不得已至ATM領取交付給小如。

2人認簽立協議書及本票均屬遭小如不法脅迫，以及以錯誤法律資訊詐欺所為，遂依民法第規定，於2018年8月30日向小如寄發存證信函撤銷，並請求返還本票，但小如不願返還本票，因此提確認本票債權不存在。

小如辯稱，阿哲說她當場報警，但未等警員到來，許男等徵信人員即強押阿 哲及小櫻至派出所進行和解，然依所提供錄音檔及錄音譯文可知，許並未以強暴脅迫之言語或行為要求至派出所和解協調，也無將施以不利2人生命、 身體、財產之惡害通知於其等，而2人亦未出言反對。

台中高分院合議庭認雙方在派出所進行和解時，阿哲的父母在場，當時若有受不法、不當脅迫情形，可由本人或透過父母向員警求救之機，然兩造談判達成和解，簽下系爭協議書、本票，均未見阿哲及小櫻向員警表示被要脅。