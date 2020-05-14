與人夫上摩鐵又恫砸店 法院判小三得賠20萬
新北一名楊姓女子與有婦之夫交往發生性關係，曝光後感情鬧翻，她向元配親友抱怨人夫玩弄別人感情，又對人夫放話「我沒打算放過你們」等語，遭元配求償100萬元精神撫慰金；新北地院審理此案，認為楊女言論是在抱怨人夫，未侵害元配名譽，但性行為和言語恐嚇仍構成侵權，判須賠20萬元。全案可上訴。
元配興訟指出，楊女明知對象是有婦之夫，前年2月仍跟對方進汽車旅館發生性關係。事後，楊女還將自己與人夫討論婚外情的對話傳給多名親友，並向人夫表示「你的寶貝老婆假裝離職，我就每天都打電話去她公司。亂到她離職」，已造成她精神受有相當程度痛苦。
審理時，楊女對於自己恐嚇行為感到抱歉，但她否認與人夫發生性關係，辯稱自己沒有侵害元配名譽。
法院調查，楊女因與人夫發生性行為被控妨害家庭，經檢察官起訴後，被依通姦罪判刑3月確定，認定她確實侵害了元配的配偶權，審酌侵害情節和雙方經濟能力後，認為此部分應賠償元配13萬元。
就傳送訊息部分，由於內容是指謫人夫，難認有妨害元配名譽情形，不過傳訊恫稱「我不會放過你們」、「再不道歉，我就找人砸店」等語仍侵害元配免於恐懼的自由權，此部分應賠償7萬元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言