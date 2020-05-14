名醫李進良想變身「被害人」失敗 藥事法判有罪

藝人胡瓜前女婿、醫美專科醫師李進良被控違法使用醫材藥事法案，李被偵辦後，對貨源、即補教名師徐薇夫婿江正明提告詐欺，想以此脫罪，台北地檢署兩度偵辦江正明，江都不起訴，李進良無法藉由提告變身「被害人」，今被判有罪。

據了解，檢調依違反藥事法查辦李進良之初，在還未起訴李進良時，李就一狀子告進地檢署，指控江正明帶他們去韓國考察、上課時，宣稱醫材都經過國內衛福機關的核准，他才向江洽購，因此他是詐欺案的「被害人」。

不過，李進良控告江正明詐欺案，第一次江被不起訴，李向台灣高檢署聲請再議，獲發回重查，台北地檢署去年10月二度將江處分不起訴，李再聲請再議，被高檢署駁回，江不起訴確定，檢方至此確認江正明並未對李進良施用詐術。

台北地院審理中的藥事法案，因有李進良、江正明的法律關係需釐清，合議庭因此等江正明被告詐欺的司法調查出爐才審理，造成於2017年分「易」字案號的簡易案件審理3年才宣判。

檢調2015年接獲檢舉，指江正明投資的「羅比珍妮」國際股份有限公司自韓國進口、販售未經衛生福利部核准的隆鼻線材「Misko」、拉皮線材「Misju」，搜索查辦江，2016年10月依違反藥事法起訴江正明。