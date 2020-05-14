不爽被騷擾活活砍死人 家屬轟：家教失敗不是由你制裁

桃園葉姓男子因買賣毒品糾紛持武士刀砍死陳姓友人，對方脖子中刀、指頭遭砍斷，大體支離破碎，法院今辯結，葉指述陳曾拿槍抵他頭，常常到家裡騷擾，陳的姑姑反駁，派出所就在旁邊為何不報案？並說陳雖也有錯是他們家教失敗，「但也不是由你殺人來制裁」，法院諭知5月28日宣判。

檢方起訴指出，葉（36歲）、陳去年6月23日約在葉平鎮住家談判，2人爆發口角，陳拿出鐵鎚攻擊，葉則取出武士刀砍斷陳手指、頸動脈，陳脖子甚至遭畫開三分之一，當場斃命，檢方去年10月依殺人、槍砲罪嫌起訴葉。

桃園地院今開庭，葉坦承殺人，法官問他動機為何、當時在想什麼，葉表示因講話衝突，之前還被陳男持槍抵著頭，2人因為毒品買賣糾紛，陳常常跑到他住家鬧事、騷擾家人，法官再問葉為何要殺人，葉回嗆說「他都拿槍抵我頭了耶」，但又稱他說的這些無法舉證。

法院先前將葉送交精神鑑定，但桃園療養院鑑定結果認為他並無精神疾病、精神耗弱，或辨識行為違法能力有顯著降低，對此葉表示沒有意見。

法官詢問量刑意見時，葉坦率回應「由審判長決定」，隨後高舉雙手一再向旁邊的法警要求說「上銬！幫我上銬！」陳述完意見後又突然起身向被害家屬鞠躬說對不起。

葉的辯護人則說，葉作案後主動交付凶刀，應符合自首要件，精神鑑定也發現葉、陳長期被藥物所困，情緒異於常人，加上畏懼陳持鐵鎚攻擊才下手。

由於雙方曾調解，被害家屬求償150萬元，但葉僅能支付100萬元，多次協商未達共識。死者陳男的姑姑表示，葉不斷說是陳到他家騷擾，但為何不去報案？派出所就在旁邊，為什麼不打電話叫警察？

對法官詢問被害家屬量刑意見，陳姑姑要求從重量刑，但也明白國家有法規，不是他們家屬說想怎麼判就怎麼判。