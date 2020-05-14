傅崐萁因炒股案須入獄 尚有理想大地案纏身

傅崐萁所涉官司中，尚有理想大地開發案還未定讞，雖然一二審獲判無罪，但因檢方上訴，目前在最高法院審理中。聯合報系資料照／記者杜建重攝影 立委傅崐萁之前才因炒作合機股票遭判刑8月定讞，去年4月18日刑滿出獄，今天則因被控於民國86年間炒作凱聚等股票，遭最高法院判刑2年10月定讞須入獄。他所涉官司中，尚有理想大地開發案還未定讞，雖然一二審獲判無罪，但因檢方上訴，目前在最高法院審理中。

傅崐萁民國100年遭理想大地控訴，藉勢藉端逼售壽豐鄉66筆土地，再透過榮亮實業公司轉售淨賺新台幣2億多元，涉逃漏營業稅9114萬元。

傅被控藉勢或藉端勒索財物罪獲不起訴確定，但花蓮地檢署偵查認定，榮亮公司實際負責人就是傅崐萁，107年依違反稅捐稽徵法、偽證罪追加起訴傅等3人。一審花蓮地方法院認為鮑廣廷才是實際負責人，107年依稅捐稽徵法判1年6月、商業會計法判2月得易科罰金，緩刑3年；傅崐萁、購地者林德復無罪。

花蓮地檢署不服，提8大證據上訴，二審由花蓮高分院審理，去年9月18日認定依據檢察官上訴所提證據綜合觀察，認為傅崐萁不是榮亮公司負責人，也不足以認定傅崐萁、林德復共同違反稅捐稽徵法；傅崐萁等3人偽證罪也同樣維持一審無罪判決。

二審認定，鮑廣廷逃漏稅捐6650萬多元，依稅捐稽徵法判1年6月，另構成商業會計法的填製記入不實罪，共11罪，各處2月徒刑，應執行1年6月，得易科罰金。花蓮高分檢不服二審判決，已提起上訴，案件由三審最高法院審理中。

另外，傅崐萁、徐榛蔚夫婦98年12月間以「個性不合」為由到吉安鄉戶政事務所辦理離婚登記。花蓮地方法院100年4月底判決傅崐萁夫婦假離婚案有罪，依「使公務員登載不實罪」分別判處有期徒刑6月和4月，均得易科罰金，因未上訴而確定。