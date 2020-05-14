半夜偷女內衣褲丟舊濁水溪 法院判無業男9個月
彰化縣粘姓女子住家族莊園，晾在屋內一樓曬衣室的內衣褲不翼而飛，報警查出被鄰村41歲莊姓男子偷走，內衣褲都丟進舊濁水溪。莊男辯稱吃安眠藥後不記得做什麼事，但承認行竊。法官審酌他罹患憂鬱症又無業，但有竊盜前科，近日判處他有期徒刑9個月，必須賠償粘女的損失。全案可上訴。
判決書指出，莊男去8月初凌晨騎機車路過一處莊園，推開庭院柵欄，走到粘姓女子住宅，拉起鐵捲門進入室內，竊取3件內衣和1件內褲後離去。粘女翌日發現內衣褲消失，觀看自家錄影監視畫面，發現陌生男子登堂入室，狀似挑選一番才下手偷竊，立刻報警抓賊。
警方調閱路口監視畫面，莊男騎機車路過，車子停在莊園外，走進庭院行竊，得手後騎機車離開。警方循線逮捕莊男，他辯稱吃安眠藥後不記得做什麼事，後來在法院庭訊時翻供坦承偷竊，犯案後騎機車路過一座橋，內衣褲都丟進舊濁水溪。
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