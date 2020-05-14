獨／網拍便宜一線名牌彩妝 女花近兩百萬買來全假貨

黃姓女美髮師看準民眾搶便宜心態，在蝦皮網站以不到兩折的價格大量販售仿冒DIOR、GUCCI 、Estee Lauder、M.A.C、YSL等一線商標彩妝、保養品，還將仿冒品批貨給其他中盤網路賣家。一名阮姓女子將188萬元匯款給黃，卻發現是仿冒劣質品，警方將黃逮捕時，發現她靠賣仿冒彩妝牟利，不但開名車、家中還堆放3百多萬現金，全案擴大偵辦中。

阮女稱，2月在逛蝦皮網站時發現黃女在賣化妝品，由於價格便宜，便私訊表明要批發購買，共下單七樣一線名牌彩妝與保養品，並匯款188萬元給黃，不料3月中拿到貨時卻發現是仿冒劣質品，向黃聯繫退貨事宜，黃竟推託後人間蒸發。

經查，黃有違反商標法前科，她向一名網友購買蝦皮帳號，之後以通訊軟體從大陸下單大量購買仿冒彩妝、保養品，再透過內陸海運、跨國空運將貨寄到住處，並於去年11月開始刊登販賣化妝品貼文，強調所賣品項都是原廠出貨，且有中文標示，讓許多不知情或貪小便宜的消費者趨之若鶩，爭相購買。黃也將仿冒品批貨給其他中盤網路賣家，形成假貨販賣供應鏈。

另外，黃更以買來的「外勞卡」綁定手機門號、申請line帳號，以假資料聯繫買家。為處理金流，再找來專門處理地下匯兌的業者幫忙洗錢，將現金提領出來放置家中，犯案手法複雜、成熟。

警方掌握情資，十二日持搜索票前往南部黃的住處，起獲3百多萬現金與仿冒彩妝、保養品一批。黃坦承犯案，供稱賣給阮女的貨市價約40萬元，她沒有同夥，除了從軟女騙得的188萬元，其餘款項都是家人的存款，她會盡快將錢還給阮女。警詢後依詐欺、洗錢、違反商標法送辦，並持續清查有無其他被害人。