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男罹思覺失調症偷竊求減刑 經鑑定辨識能力無礙被駁回

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

35歲陳姓男子去年6月6日晚間10時22分，在榮民醫院台南分院地下1樓商店內，竊取貨架上的竹炭、竹醋液、洗髮乳等商品總計2820元，隨後騎乘機車逃逸，隔天服務人員清點商品發現短缺，報警調閱監視器後查獲，一審認陳犯竊盜罪處拘役30日，他不服並以罹患思覺失調症訴求減輕其刑，二審認鑑定結果當時辨識其行為違法能力未達顯著減低，駁回上訴定讞。

檢警調查， 陳前因竊盜案件，經台南地院判處應執行4月徒刑確定，又因搶奪案件判處7月徒刑，上述兩案件經裁定應執行刑9月確定，並於2018年1月21日執行完畢。

一審認陳不思以正當管道獲取生活所需，恣意竊取他人所有財物，欠缺尊重他人財產法益觀念，危害社會治安，所為不可取。然而，念及陳犯罪後坦承犯行，態度尚可，並考量犯罪動機、目的、手段，及其罹患情感性思覺失調症，領有中度身心障礙證明、低收入戶等情狀，處拘役30日。陳及辯護人不服，均以罹有精神疾病為由，應依法減輕其刑。

二審合議庭囑託嘉南療養院綜合其個人史、精神疾病史、心理衡鑑、精神狀態度檢查等鑑定，認陳雖有「情感思覺失調症」、疑似「反社會型人格障礙症」，於本案行為時，受情感思覺失調症症狀、或因病退化影響有限，判斷力與衝動控制能力均未達顯著減低，而反社會型人格障礙症，即對他人權益不願尊重較有關。

合議庭也參酌，陳接受警詢問時，意識清楚，言談間並無重大偏離現實、答非所問或離題之處，且能清楚說明其犯案過程，及如何利用商店上方與樓梯間有鏤空狀態，竊取陳列架最上方的商品，也能知悉所竊取商品種類、名稱，並表示對失竊商家感到歉意等，可見他行為當時，具有相當辨識及控制能力，明確知道其行為具有不法性。

合議庭認為，陳雖罹有精神疾患，應屬犯罪情狀的量刑審酌，且既無辨識能力顯著減低，辯護人請為陳宣告監護處分，與監護處分的要件不符，駁回上訴定讞。

一審認陳犯竊盜罪處拘役30日，他不服並以罹患思覺失調症訴求減輕其刑，二審認鑑定結果當時辨識其行為違法能力未達顯著減低，駁回上訴定讞。圖／本報資料照
一審認陳犯竊盜罪處拘役30日，他不服並以罹患思覺失調症訴求減輕其刑，二審認鑑定結果當時辨識其行為違法能力未達顯著減低，駁回上訴定讞。圖／本報資料照

思覺失調症 竊盜

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