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傅崐萁炒股案判2年10月 花蓮地檢署：2周內執行
立委傅崐萁因炒股案遭判2年10月，花蓮地檢署表示，已收到函文立刻啟動相關機制，原則上不會考量立院院會期間，將按照既定程序依法執行。考量傅之前已有入獄的先例，將依法發出傳票，2周內會執行傳喚。
花蓮地檢署主任檢察官陳旭華指出，因為傅崐萁戶籍地在花蓮，今天下午3點左右囑托花蓮地檢署執行，地檢署收到函文後立刻分案辦理及啟動相關機制，確保該案順利執行。執行時間依照相關法令，到目前為止還在討論當中，會召開會議啟動相關機制。
陳旭華說，立法院會期期間只是針對立法委員不能行使強制力，原則上不會考量立院院會期間，將按照既定程序依法執行依法傳喚執行，有必要的話，會發文給立法院，會依法作相關發文動作。
何時執行傅崐萁入獄案？陳旭華表示，傳喚時間點會考量之前執行案件，和一般執行案件差不多的程序，確定的時間審酌相關資料後，依法發出傳票；以上次的傅崐萁案子來看，差不多10天才執行，原則上傳喚時間大約是2周的時間，不會因為當事人身分特殊有不同考量跟選擇。
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