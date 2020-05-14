蹺班釣魚、種菜還填加班 監院彈劾「摸魚」法官朱中和

監察委員楊芳玲、蔡崇義今天表示，經調查，台南地方法院法官朱中和，經常於正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關之活動，且具常態性，又另有加班不實情事，因此對朱提出彈劾案；監察院在今天下午投票通過彈劾案，將移送司法院職務法庭審理。

楊芳玲、蔡崇義表示，司法院政風處於2018年11月5日至9日、2019年3月18日至22日、2019年4月24日至29日、2019年6月23日至29日，合計執行4次蒐證。證據顯示，朱中和不假外出15日，扣除請假的8小時，在法院內上班時間共計僅45小時52分。

查案監委指出，朱中和在辦公處所時間短暫，又不假外出從事釣魚、種菜等與公務無關之活動，且竟然還有申請加班4小時紀錄，顯未符合實際工作情況，足見其敬業精神不足。

查案監委表示，朱中和稱自己外出釣魚、種菜是進行情緒調控，且返回宿舍是埋首閱卷及處理審判業務，但他竟申報加班並領取加班費，顯不合理。