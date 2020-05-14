傅崑萁炒股判2年10月 北檢囑託花檢代為執行發監

立委傅崐萁1997、1998年間和金主黃任中借貸，炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票，檢方1998年介入偵辦，至今逾20年，高等法院更三審去年依證券交易法判傅崐萁2年10月徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。台北地檢署已囑託花蓮地檢署代為執行發監。

北檢表示，由於傅崑萁的戶籍地在花蓮，且在卷宗內查無傅崑萁在台北有住居所，因此今已發函請花檢囑託代為執行發監。

最高法院指出，更三審判決依照卷內證據資料，認定相關犯罪事實，也逐一說明認定理由，其中並沒有足以影響判決的違法情形。

另外，傅崐萁上訴僅憑己見，或單純爭執事實，或就更三審採證、認事、量刑輕重、宣告緩刑與否等職權行使，漫事爭論，任意指摘原判決違法，顯然和上訴第三審的要件不符，違背法律程序，應予以駁回。

本案源自於台鳳炒股案，檢方介入調查台鳳負責人資金時，衍生出傅崐萁等人炒作其他家公司股票；傅崐萁1997、1998以俗稱「丙種墊款」方式向黃任中等人借貸，再以連續高買低賣、偽作買賣相對成交的手法，和同案被告馬忠芳（黃龍公司總經理）、林家榛（營業員）共同炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股價，危害證券金融市場交易秩序。

檢方依違反證交法等罪嫌起訴傅崐萁等人，一審傅崐萁被認定違法炒股、洗錢，判刑6年、褫奪公權4年，併科3500萬元罰金；高院二審，傅被依證交法判4年徒刑，併科罰金2千萬元。

傅崐萁在高院更二審時被判刑3年，但最高法院認為「台鳳案」判決有瑕疵，將傅崐萁、馬忠芳、林家榛部分撤銷發回更審。高院更三審去年2月改判傅崐萁2年10月徒刑、馬忠芳1年6月徒刑，減刑為9月、林家榛判1年徒刑，減為6月，得易科罰金。