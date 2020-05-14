爆料「武漢大叔」出沒 防疫專線人員1句話...逆轉結局

新冠肺炎疫情鬧得人心惶惶，吳姓女網友曾在在臉書「報廢公社二館」爆料，有中年大叔在高雄捷運車廂狂講電話、自曝「從武漢回來」，惹得車廂內乘客大翻白眼。爭議的「武漢阿伯」經查辦，認定是「烏龍一場」，裁定不罰；然而，爆料的吳姓女網友遭認定故意散布謠言，橋頭簡易庭裁處4千元罰鍰，可抗告。

今年1月底，吳姓女網友在「爆廢公社二館」爆料，「剛剛我朋友從台北搭高鐵回高雄，在捷運上遇到這個阿伯」，透露「這個阿伯在電話中自稱從武漢回來，音量大到車廂的人都聽到了」，還表示整個車廂內的人都用白眼看他，最後阿伯在三多捷運站下車。

爆料消息瘋傳，外界撻伐聲浪四起，也引發警方關注，陸續通知吳姓女網友到案說明，並循線找到可疑的「武漢阿伯」。阿伯到案再三辯駁，只是在跟朋友聊一則關於武漢肺炎疫情的影片，警方謹慎查詢他出入境資料，也查無他有沒有出入武漢紀錄；高雄簡易庭認為，可能是「烏龍一場」，裁定不罰。

至於女網友，到案坦承在爆料公社發文，也有相關截圖為證，但警方認為，防疫期間，錯誤資訊充斥，發文女網友不顧謠言風險，執意發文爆料，造成社會恐慌，詢後仍依涉嫌違反社會秩序維護法，將她移送法辦。

即便吳女表示，在發文前有撥打1922防疫專線確認，但橋頭簡易庭指出，爆料文中有提到，1922防疫專線人員曾表示，「武漢已經封城兩天，他應該不可能剛從武漢回來......」等內容，可見吳姓女網友足以判斷，這些言論即有可能涉及不實，卻沒有更加謹慎查證，反而直接爆料在臉書上，擾亂視聽又增加社會防疫負擔。