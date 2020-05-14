針對4月17日中選會罷免公告 韓國瑜委律師提訴願

高雄市長韓國瑜向台北高等行政法院聲請停止6月6日的罷免投票，但遭到駁回，韓營再提出抗告，最高行政法院7日下午裁定駁回確定。韓營律師林石猛今證實已再針對4月17日的中選會的公告提出訴願，但對於是否也已提出聲請停止執行，則低調表示：「不便多說」。

對於韓國瑜提出訴願，罷韓團體「Wecare高雄」發起人尹立批評韓國瑜是要讓高雄人行使罷免權時處於不確定和驚慌當中，聲請暫停罷免行政訴訟已經被駁回 ，意圖抵制投開票所的手段也失敗， 卻不斷的改變標的，知法、弄法、玩法；籲請最高行政法院儘速裁決，盼中選會和相關機關讓選務能儘速進行。尹立也呼籲韓國瑜應立刻向高雄人道歉。

對於罷韓團體的批評，高雄市新聞局表示，好恐怖的仇恨，所有不合他們意的都是壞人，都該道歉，都是十惡不赦，社會經過政治與疫情的雙重衝擊，已經累了，不需要更多的章回小說和鬥爭指控，請他們放過台灣社會，讓大家休養生息，恢復元氣，市府忙著早日發放紓困金，讓大家日子好過一點。