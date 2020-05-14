快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

針對4月17日中選會罷免公告 韓國瑜委律師提訴願

聯合報 / 記者蔡孟妤楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市長韓國瑜向台北高等行政法院聲請停止6月6日的罷免投票，但遭到駁回，韓營再提出抗告，最高行政法院7日下午裁定駁回確定。韓營律師林石猛今證實已再針對4月17日的中選會的公告提出訴願，但對於是否也已提出聲請停止執行，則低調表示：「不便多說」。

對於韓國瑜提出訴願，罷韓團體「Wecare高雄」發起人尹立批評韓國瑜是要讓高雄人行使罷免權時處於不確定和驚慌當中，聲請暫停罷免行政訴訟已經被駁回 ，意圖抵制投開票所的手段也失敗， 卻不斷的改變標的，知法、弄法、玩法；籲請最高行政法院儘速裁決，盼中選會和相關機關讓選務能儘速進行。尹立也呼籲韓國瑜應立刻向高雄人道歉。

對於罷韓團體的批評，高雄市新聞局表示，好恐怖的仇恨，所有不合他們意的都是壞人，都該道歉，都是十惡不赦，社會經過政治與疫情的雙重衝擊，已經累了，不需要更多的章回小說和鬥爭指控，請他們放過台灣社會，讓大家休養生息，恢復元氣，市府忙著早日發放紓困金，讓大家日子好過一點。

韓國瑜委由律師向台北高等行政法院聲請停止6月6日的罷韓投票，遭到駁回後再提抗告，最高行政法院5月7日下午裁定駁回確定；最高行政法院指中選會1月20日的決定，非行政處分，不可提訴願，也不可聲請停止執行，針對4月17日的公告才可以。韓營此次提訴願即針對中選會4月17日的罷免公告而來。

針對4月17日中選會罷免公告，高雄市長韓國瑜律師團提訴願。圖／本報資料照片
針對4月17日中選會罷免公告，高雄市長韓國瑜律師團提訴願。圖／本報資料照片

韓國瑜 中選會 罷免

延伸閱讀

罷韓電視罷免說明會5月30日上午9點舉辦 韓國瑜不參加

高市議員質詢韓國瑜時間 表決仍限縮10分鐘

譴責李來希不當言論 高市府：韓國瑜過去感同身受

高雄市長韓國瑜下星期議會備詢 64位議員每人10分鐘

相關新聞

「台獨剋星」黃安被檢舉違反國安法 北檢予以簽結

自稱「台獨剋星」的藝人黃安，近年來以舉報藝人台獨出名，有民眾向檢方檢舉，指黃安多次在微博上舉報南韓女團「TWICE」成員...

北市i-Voting影片涉侵權 研考會：若侵權將提告求償

台北市政府為宣傳i-Voting網路投票，上週四「我是台北人」市府官方粉絲頁發表一支「你的決定，改變你的生活」「i-Vo...

獨／網拍便宜一線名牌彩妝 女花近兩百萬買來全假貨

黃姓女美髮師看準民眾搶便宜心態，在蝦皮網站以不到兩折的價格大量販售仿冒DIOR、GUCCI 、Estee Lauder、...

名醫李進良想變身「被害人」失敗 藥事法判有罪

藝人胡瓜前女婿、醫美專科醫師李進良被控違法使用醫材藥事法案，李被偵辦後，對貨源、即補教名師徐薇夫婿江正明提告詐欺，想以此...

男罹思覺失調症偷竊求減刑 經鑑定辨識能力無礙被駁回

35歲陳姓男子去年6月6日晚間10時22分，在榮民醫院台南分院地下1樓商店內，竊取貨架上的竹炭、竹醋液、洗髮乳等商品總計...

傅崐萁炒股案判2年10月 花蓮地檢署：2周內執行

立委傅崐萁因炒股案遭判2年10月，花蓮地檢署表示，已收到函文立刻啟動相關機制，原則上不會考量立院院會期間，將按照既定程序...

蹺班釣魚、種菜還填加班 監院彈劾「摸魚」法官朱中和

監察委員楊芳玲、蔡崇義今天表示，經調查，台南地方法院法官朱中和，經常於正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關之...

傅崑萁炒股判2年10月 北檢囑託花檢代為執行發監

立委傅崐萁1997、1998年間和金主黃任中借貸，炒作凱聚、昱成、長億和華隆公司股票，檢方1998年介入偵辦，至今逾20...

爆料「武漢大叔」出沒 防疫專線人員1句話...逆轉結局

新冠肺炎疫情鬧得人心惶惶，吳姓女網友曾在在臉書「報廢公社二館」爆料，有中年大叔在高雄捷運車廂狂講電話、自曝「從武漢回來」...

高雄男涉LINE兜售額溫槍 賣80支被刑事局抓到慘了

防疫新冠肺炎使額溫槍在市面上很搶手，高雄鄭姓男子竟涉於LINE群組內販賣不具國內醫療器材許可證的額溫槍，刑事局南打8天前...

針對4月17日中選會罷免公告 韓國瑜委律師提訴願

高雄市長韓國瑜向台北高等行政法院聲請停止6月6日的罷免投票，但遭到駁回，韓營再提出抗告，最高行政法院7日下午裁定駁回確定...

胡瓜前女婿李進良藥事法判4月 沒收316萬

補教名師徐薇夫婿江正明被控從韓國進口未經核准的隆鼻、拉皮醫美線材，提供給藝人胡瓜的前女婿、醫美專科醫師李進良使用，檢察官...

熱門新聞

丈夫被議員韓賜村撞死…妻承受不住打擊跳樓 醫院：骨折搶救中

「花蓮王」確定入獄！傅崐萁炒股案判刑2年10月定讞

新莊屈臣氏遭2惡煞持刀搶15萬後逃逸 3女店員遭綑綁雙手

汐止男陳屍大樓水塔11天 住戶用臭水驚見浮屍

驚聞余妻跳樓 議員韓賜村：我會盡力關懷盼獲家屬諒解

確定入獄 傅崐萁喊話：韓國瑜自己加油，不能再陪你了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。