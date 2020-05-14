胡瓜前女婿李進良藥事法判4月 沒收316萬

補教名師徐薇夫婿江正明被控從韓國進口未經核准的隆鼻、拉皮醫美線材，提供給藝人胡瓜的前女婿、醫美專科醫師李進良使用，檢察官依違反藥事法起訴江正明等人後，也起訴李進良，台北地院審理今天宣判，李進良被判刑4月，得易科罰金12萬元，不法所得316萬元沒收。可上訴。

檢調是於2015年接獲檢舉，指江正明投資的「羅比珍妮」國際股份有限公司自韓國進口、販售未經衛生福利部核准的隆鼻線材「Misko」、拉皮線材「Misju」；2016年10月依違反藥事法起訴江正明等人。