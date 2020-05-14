「台獨剋星」黃安被檢舉違反國安法 北檢予以簽結

自稱「台獨剋星」的藝人黃安，近年來以舉報藝人台獨出名，有民眾向檢方檢舉，指黃安多次在微博上舉報南韓女團「TWICE」成員周子瑜、盧廣仲等人政治立場，導致大陸演藝事業受阻，涉嫌觸犯國安法。台北地檢署調查後，認為屬黃安發表個人言論自由，查無不法今予以簽結。

黃安本名黃宏銘，曾演唱過《新鴛鴦蝴蝶夢》等知名歌曲，他反台獨立場堅定，甚至曾屢次舉發藝人台獨行為，發言時常引起台灣人民強烈不滿。

包括林宥嘉、盧廣仲、NONO等多名藝人在大陸演藝活動因此嘎然喊卡，其中最出名的是揪出「TWICE」台灣籍周子瑜手拿青天白日滿地紅國旗照，，暗示她是台獨份子，並要求「支持一個中國」。

有民眾日前透過網路寄信到台北地檢署，引用《維基百科》中，網友集結的黃安舉報紀錄，指黃安接連舉報周子瑜等8名港台人士，告發其涉嫌違反國家安全法第2條之1規定，禁止為外國或大陸等地區從事危害國家安全之行為。