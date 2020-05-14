用「八婆」、「砲友」稱第三者 人妻涉加重誹謗罪起訴

基隆市李姓女子認為她的丈夫與蔡姓女子有婚外情，在個人臉書涉嫌PO文「沒名沒分就是個砲友」、「八婆不要惹我」等文字，被蔡女控告妨害名譽。基隆地檢署偵結，認定李女的文字足以貶損蔡女人格及尊嚴，依加重誹謗罪將她起訴。

檢方起訴指出，李女因認蔡女與她的丈夫有婚外情，心生不滿，去年2月9日至7月19日間，在安樂區住處上網，並於個人臉書多次貼文指責蔡女。蔡女上網瀏覽言李女貼文及留言後，列印相關臉書網頁提告。

李女在臉書貼文內容包括「你美、你身材好，大家都想睡睡你砲一個妳贏」、「男人為了睡你，什麼鬼話能騙」、「分手費要54萬，說她被幹一次9000元」、「祝你永遠被當發洩的對象」、「多癢啦，聽說你以前只要是男的都能上妳」、「之前她也搞有婦之夫被告」、「很不挑，工人都不放過」等文字。

檢察官認為，李女在臉書留文文字涉犯公然侮辱、加重誹謗罪，此外主觀上為同一犯意，且多次行為時間密接，各自獨立性極為薄弱，應屬連續犯以一罪論處。

李女另在臉書PO文「長輩去妳店，給妳難堪才要收手嗎」、「我來放女人社團好幾萬人跟爆料」，被蔡女控告涉嫌恐嚇。李女應訊時，否認有恐嚇蔡女犯意。