聽新聞
test
0:00 / 0:00
用「八婆」、「砲友」稱第三者 人妻涉加重誹謗罪起訴
基隆市李姓女子認為她的丈夫與蔡姓女子有婚外情，在個人臉書涉嫌PO文「沒名沒分就是個砲友」、「八婆不要惹我」等文字，被蔡女控告妨害名譽。基隆地檢署偵結，認定李女的文字足以貶損蔡女人格及尊嚴，依加重誹謗罪將她起訴。
檢方起訴指出，李女因認蔡女與她的丈夫有婚外情，心生不滿，去年2月9日至7月19日間，在安樂區住處上網，並於個人臉書多次貼文指責蔡女。蔡女上網瀏覽言李女貼文及留言後，列印相關臉書網頁提告。
李女在臉書貼文內容包括「你美、你身材好，大家都想睡睡你砲一個妳贏」、「男人為了睡你，什麼鬼話能騙」、「分手費要54萬，說她被幹一次9000元」、「祝你永遠被當發洩的對象」、「多癢啦，聽說你以前只要是男的都能上妳」、「之前她也搞有婦之夫被告」、「很不挑，工人都不放過」等文字。
檢察官認為，李女在臉書留文文字涉犯公然侮辱、加重誹謗罪，此外主觀上為同一犯意，且多次行為時間密接，各自獨立性極為薄弱，應屬連續犯以一罪論處。
李女另在臉書PO文「長輩去妳店，給妳難堪才要收手嗎」、「我來放女人社團好幾萬人跟爆料」，被蔡女控告涉嫌恐嚇。李女應訊時，否認有恐嚇蔡女犯意。
檢察官指出，李女相關留言是針對不特定人發言，並非針對蔡女。文字內容也無具體以生命、身體、自由、財產、名譽等危害加諸蔡女，不符恐嚇罪構成要件不起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言