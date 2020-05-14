凍未條熊抱台南檳榔西施又襲胸 臨時工被處拘役20日

林姓臨時工去年8月17日下午3時，至台南市白河區某檳榔攤內，看上身材嬌好的檳榔西施凍未條，趁她包檳榔不備之際，竟從斜後方雙手摟抱其肩膀，經檳榔西施用手撥開，他進而自後方熊抱還襲胸，檳榔西施不堪騷擾而報警究辦。台南地院認林犯性騷擾罪，處拘役20日，可上訴。

檳榔西施在警詢及偵查中證述，遭林摟抱肩膀及觸碰胸部，感覺受辱、不堪，因而提出告訴。女同事也證述，案發時在場目睹林從旁摟抱當事人，經當事人撥開後，林仍繼續欲摟抱當事人。

林坦承犯行，並與檳榔西施曾於去年10月14日達成調解，林表示，有給付調解金額6000元。但檳榔西施說，因林未依約如期給付，不願收受該筆款項，該筆款項是檳榔老闆娘收取的。

台南地院審酌，林審理時坦承犯行，態度尚佳，及與被害人曾於去年10月14日達成調解等相關情節，及目前從事臨時工作、離婚與前妻各撫養1名未成年子女等一切情狀，量處拘役20日，可易科罰金。