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影／騎車夫妻朝國小丟五包垃圾 竹市府半天揪出重罰6千
昨晚有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼出影片，只見一對中年夫妻騎機車停在新竹市民富國小圍牆邊，將垃圾「拋」進校園內，誇張行徑讓網友痛批「沒公德心」；新竹市政府獲報，由警察局、環保局與教育處多管齊下，僅12小時就揪出這對夫妻。環保局長江盛任說，已違反廢棄物清理法重罰新臺幣6000元。
環保局表示，警局調閱監視器後，今天上午8點半查獲這對夫妻並通知到案，對方坦承有棄置廢棄物行為，供稱因近日家裡冷氣管路施工，施工廠商未將產生的廢棄石塊清除，且知民富國小內有工程施工，才會於13日晚間7點半將5包廢棄物載至民富國小丟棄。
環保局表示，該棄置行為造成環境髒亂，已違反廢棄物清理法第27條規定，依同法第50條第3款規定，處新臺幣1,00元以上6000元以下罰鍰，考量棄置行徑惡劣，將重罰新臺幣6000元。
市府表示，本案經跨局處合作，由教育處第一時間請學校保留現場並報案、警察局調查、環保局開罰，展現高行政效率，才能在短時間釐清事件細節。也呼籲民眾，針對非一般家戶垃圾須委託合法清除業者清除，切勿心存僥倖任意棄置，以免吃上罰單。
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