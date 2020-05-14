文森保羅免稅店欠債 負責人涉侵占寄賣的28隻手錶遭訴

專賣珠寶及保健食品的文森保羅免稅店，2018年間因積欠債務被債主進入台北大直、高雄夢時代店「搬貨」。事後，文森保羅負責人謝正杰等人被店內寄賣鐘錶的雅典娜公司提告侵占28隻手錶，台北地檢署調查後，今依侵占罪起訴謝，至於王姓債主等5人獲不起訴。

2018年10月間，文森保羅高雄夢時代店爆出「惡性倒閉」，謝出面開記者會說明，指公司與一家廠商有5000萬元資金往來，依約已開票還款2000萬元，仍有餘款3000萬元。

對方至台北店，希望能提供等值擔保，並承諾隔日營業前會全數送回，他考量對方也是有一定社會地位，因而同意。豈料，對方卻在同一時間派人到高雄夢時代店，表明手錶價值不足，希望另以裸鑽擔保。

他指示現場主管可清點VIP室商品，交由對方保管，但最後竟被以暴力掃貨方式，將所有值錢商品一掃而空，因對方隔日未歸還，提告強制罪。

檢方調查，謝正杰向王姓債主借貸，並以公司商品作為擔保。2018年10月間，謝還不出款項，王姓債主帶著彭姓、林姓友人前往文森保羅大直店盯場，請旗下員工把店內貨品搬走，並承諾會還。

同時，王也請員工南下高雄夢時代搬貨。當天晚上，謝與王等人聚餐，結束後，謝傳訊息給王表明自己「不玩了！」並提告王姓債主等人涉強制罪。事後，雅典娜鐘錶公司不滿手錶被搬走，提告謝等3人涉侵占。

檢方查出，搬貨當天雖然有黑衣人出現，但全程行動尚屬和平，沒有明顯暴力行為，王等3人被控強制罪部分不起訴。不過，雅典娜鐘錶公司在台北店的28隻手錶僅是「寄賣」，物品所有權仍屬雅典娜，因此今依侵占罪起訴謝。