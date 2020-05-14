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萬海航運前董座竄改還款日期 涉偽造文書遭起訴
臺灣紐西蘭奇異果公司總經理厲馥華，指控萬海航運前董座陳清治和她在香港合資成立PGC公司，逼她簽下1千萬元英鎊借貸合約，以此作為怡春公司在PGC增資時用來認股的債權，但實際上不存在款項，造成公司極大損害。台北地檢署查出厲女確實有簽合約，雙方是民事糾紛，背信部分不起訴，但陳抽換還款到期日，今依偽造文書罪起訴陳與秘書趙京紅。
檢方調查，陳清治在2015年4月間與厲馥華合作，在香港設立香港盛祿控股公司（PGC）約定陳持股51％、厲女持股49％。陳因認其所投資持股的Yi Chun Navigation Inc.（怡春公司）對PGC HK公司有1千萬元英鎊債權。
他先指示在台北市的怡春公司員工，製作「借貸日期為2015年6月23日、PGC HK公司向怡春公司借款1千萬元英磅，還款日期2018年7月1日」的借款契約書。
2017年1月4日，在香港用電郵寄發尚未經署押的借款契約書電子檔給位於上海的厲女，經厲女列印檔案並署押後，用快遞將紙本送回給趙京紅。
趙京紅收到2018年借貸契約書，方察覺其將還款日期誤書為2018年7月1日，向陳清治報告後，陳當場指示趙毋庸經厲女同意，逕行抽換誤繕日期的第二頁，改為合約到期日2017年7月1日，使還款期限提前一年，而變造契約書。
陳再指示趙把變造的借款契約書，寄送至怡春公司辦公室，交給員工收受而行使入帳，另持契約書向香港法院辦理相關訴訟，此行為足生損害於厲女及PGC公司。
2017年1月12日，趙用電郵向厲女表示誤繕日期及致歉，厲女核對才發現此事。陳清治供稱，趙說有經過厲女同意。趙則證稱，有向陳報告，陳指示她逕行抽換第二頁、變造日期，再寄回怡春公司。檢方今依偽造文書罪，起訴陳、趙等2人。
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