少女車手領款僅獲3%報酬 苦了老爸賠新台幣200萬

朱姓少女兩年前加入詐團擔任車手，而詐團向劉男詐財，由劉交付新台幣200萬元給少女，再由少女交付給同夥，經警查獲，二審依加重詐欺罪將少女判刑1年4月定讞，被害人劉男以少女犯案時未滿20歲，轉而向少女的父親求償，台中高分院認朱父應負損害賠償責任，判朱父給付劉男200萬元。

判決書指出，朱姓少女於2018年12月間，經由黃男介紹，加入綽號「錢櫃」（另由警方偵辦）男子為首的詐欺車手集團，擔任面交車手或提款車手，該車手集團成員另有王男、陳男等人。

朱姓少女負責聽從上手指示，出面向被害人收取提款卡或現金，或提領受詐術所騙之不特定人匯入該集團所指示帳戶款項，朱姓少女可分得提領金額3%報酬。

至2019年4月8日，詐團向被害人劉男詐財，由劉將款項新台幣200萬元交給朱姓少女，再由朱交給同夥收受。被害人劉男以朱姓女犯案時未滿20歲，而朱男是少女的法定代理人，因此轉而朱父求償。