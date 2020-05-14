聘任教師人事設第四審搞黑箱？台師大校長吳正己挨告

台灣師範大學校長吳正己被控聘任教師時「黑箱作業」，連前立委盧修一之女盧佳君都「被做掉」，台師大表演所教授夏學理認為吳在教評會外增設「第四審」，涉嫌使公務員登載不實，今上午赴台北地檢署告發偽造文書罪。夏學理說，是否涉及圖利，相信檢方會調查處理。

夏學理表示，吳正己在5月4日發出一封給校內各院所的書函，公然要求全校必須在「尚無員額」情況下，對外徵才，並由校長進行審查、挑選後，再核給員額，這是違法公文，由台灣師範大學這種龍頭大學發出，令人匪夷所思。

夏說，大學教師的任用，都必須依照大學法及教育人員任用條例相關規定進行公平、公正、公開甄選，程序上是由系所教評會到學院、最後到學校教評會，其中完全沒有校長的角色。

教師聘任權限是在「教師評審委員會」，吳正己卻是要求系所提出「參考人選」給校長審查，其實很容易就內定，教評會變橡皮圖章，且要在教評會另外增添程序，依法也要經校務會議為之。

台灣高等教育產業工會組織部主任林柏儀表示，這種做法實質是等於是會讓校長與行政單位先對可能受聘任教師人選進行審查和排除，違反教師法及大學法上，教師聘任權限在「教師評審委員會」的規定。

夏學理指出，吳正己上任後就一直這樣運作教師人事，小提琴家盧佳君，就是這樣被排除工作權。盧佳君說，在根本還未進入「法定甄選程序」前，就被吳正己違法排除，感概自己是在腐敗的制度下「被做掉」！「這是我的工作權，我受到了不平等待遇！」

夏說，吳正己5月4日竟然明目張膽的發出書函，以非法定組織對於人事案的決議來否定系所提出的人事員額請求，已經涉及登載不實，因此提出告發。