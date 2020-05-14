傳「關在牢籠」貼圖露餡 他與少女一起泡湯時性侵判刑

林姓男子帶14歲國中女生去泡湯時指侵被訴，林向法官辯稱，不知對方年紀小，法官檢視LINE的對話紀錄，發現林案發後傳「關在牢籠」的貼圖給對方，認定他知道與少年性交有刑責，台北地院審結，依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判林有期徒刑6月，可上訴。

林姓男子2018年11月利用交友軟體認識被害人，騎車載她去新北市烏來區的溫泉旅館泡湯，進入湯屋後，以手撫摸、搓揉少女的胸部、陰部，進一步指侵得逞，被害人家屬事後提告，林被檢察官起訴。

法院審理時，林辯稱與對方是在交友軟體上認識，對方在交友軟體上登記的年齡是18歲，他和她聊天沒有談到年紀，她也不講學校的事，因此以為對方已經成年，否認犯罪。

合議庭調查，林在警詢、偵訊都稱知道對方是國中生，勘驗2人LINE的對話發現，林案發後有詢問對方年紀，當國中女生回「14」，林回「記得常來看我（附一個關在牢籠的貼圖）」給她，且被害人證稱，林多次問她真實年紀，她有告知，不採信林的辯解。