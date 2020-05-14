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機車族當心！逾期6個月未定檢 最重會註銷牌照
依照空氣污染防制法及環保署公告規定，機車只要出廠滿5年，無論使用與否，只要車籍狀態正常，每年須於行照發照月前後一個月內，到排氣定檢站進行排氣定期檢驗，若逾期未定檢除可能面臨500元到3000元罰鍰外，最重可註銷牌照；北市環保局今年已累計註銷174件機車牌照。
環保局統計去年北市機車數約為90萬輛，車齡滿5年每年應定檢機車數約69萬輛，其中應於今年1到4月做檢定的機車數約19萬輛，已到檢率為86.6%，仍有約2.6萬輛尚未完成定檢。
環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，若超過檢驗期未定檢，可依空氣污染防制法第80條規定處500元罰鍰，逾期6個月仍未定檢，經寄發通知改善後，仍未改善者，可處3000元罰鍰；再次通知改善而又未完成改善者，則可移送監理機關註銷車牌。
顏伶珍指出，機車因為機動性高，加上停車方便，為民眾普遍的代步工具，雖然排氣量較低，但若排氣未符合管制標準，仍會影響空氣品質及危害身體健康；機車族可利用「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」（https://www.motorim.org.tw/）查詢，或加入台北市環保局Line@官方帳號「定檢好康愛報報」並註冊，每年都會收到電子定檢通知。
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