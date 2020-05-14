幫大陸討蔡英文國慶講稿 2名台商被判刑4月定讞

台商楊谷駿、黃元榆4年前為幫大陸情報人員事先取得蔡英文總統國慶演講稿，致電台北市中興獅子會前會長鄭丞宏詢問遭拒後被法辦，一、二審均依違反國家安全法判2人各4月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

楊、黃因在大陸參加餐會認識大陸情報官員，曾被招待至東南亞旅遊。2016年國慶日是蔡英文上任首次國慶演說，楊得知陸方想事先取得國慶日總統演說文稿，告知黃後，黃打電話詢問鄭是否有辦法取得，鄭回絕「我怎麼會有」。

兩人被國安單位認定意圖危害國家安全，替大陸行政、軍事、黨務機關刺探公務上秘密文書，檢方曾函詢國安局，確認國慶文稿屬秘密文書，依法起訴楊、黃。

法院審理時，兩人辯稱「沒想到這麼嚴重」。律師主張，鄭未擔任政府要職，沒有接觸公務機密的機會，雖鄭的女兒婚宴政要雲集，但楊、黃找鄭要總統講稿，根本無從著手，未造成危險。

但法官認為，總統國慶演講是國家政策重大宣示，對於兩岸關係常有著墨，若在國慶日前洩漏，大陸會搶先封阻國家政策，足以對國家安全造成危險；鄭曾擔任台北不動產投資商業同業公會理事長、中興獅子會長等職位，可見鄭在台北不動產商界有舉足輕重的地位，且交友廣闊。鄭的女兒婚禮邀請蔡英文、蘇貞昌、吳敦義和宋楚瑜等政要出席，印證鄭在政界有一定影響力，若取得總統講稿也不足為奇。

一審判決指出，鄭奉公守法，自稱沒有管道取得國慶講稿，拒絕黃的要求。但商者透過良好的政商關係取得政府未公開訊息，也非絕無僅有，換作他人可能持有講稿，足以讓犯罪既遂，認定楊、黃雖屬未遂犯仍要罰，否則不足以保護國家安全，依違反國安法判楊、黃各4月徒刑。

楊、黃不服判決上訴，二審認為，兩人窺探國慶演說文稿內容，已經構成國安法中「刺探」的要件，且兩人行為對於國慶講稿內容的安全、機密性造成威脅。