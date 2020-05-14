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喬兩清潔隊員職缺收會百萬 苗栗國民黨團書記長被起訴

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地檢署今天依貪汙治罪條例職務上行為收受賄賂罪嫌，起訴苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴於2015、2016年頭屋鄉長任內，涉嫌透過白手套頭屋村前村長彭正榮至少在1件水泥工程收受5萬元賄賂，2次收取清潔隊員職缺1人50萬元賄賂，江村貴目前仍然在押，案將移審苗栗地方法院審理。

苗栗地檢署指出，江村貴調查之初一概否認涉案，遭羈押禁見後，發現事證明確，辯稱帳戶內許多數十萬元金流均是簽賭賭金，且長年簽注賭金高達千萬元以上，承辦檢察官劉偉誠勾稽相關共犯與證人說法後，認為江村貴的辯解不足採信，勸諭共犯彭正榮繳回犯罪所得20萬元，以收受賄賂罪嫌將2人提起公訴。

此外，交付賄款施作工程、進入清潔隊任職的民眾，也因為涉嫌貪汙治罪條對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪遭公訴，其中一名因此進入清潔隊擔任隊員相當後悔，他到案後鉅細靡遺交代，更表示清潔隊員工作遠比想像中繁重，若有機會希望能嘗試其他工作。

江村貴等人涉嫌貪汙案，苗栗地檢署指揮法務部廉政署中部地區調查組偵辦，今年3月25日搜索頭屋鄉公所等7處，傳喚江村貴13人，起訴書指出，2015年5、6月間有頭屋鄉1名鄉民為求能在房屋前鋪設水泥路面，江村貴透過彭正榮收受5萬元賄賂，2016年2月、3月間，江村貴透過彭正榮、不知情謝姓司機2次收受各50萬元賄賂，讓2人進入頭屋鄉公所清潔隊任職，3人涉貪汙治罪條例對於公務員不違背職務行為行賄罪嫌，一併提起公訴。

苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴涉貪，苗栗地檢署今天依貪汙治罪條例罪嫌提起公訴。圖／本報資料照片
苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴涉貪，苗栗地檢署今天依貪汙治罪條例罪嫌提起公訴。圖／本報資料照片

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