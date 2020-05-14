喬兩清潔隊員職缺收會百萬 苗栗國民黨團書記長被起訴

苗栗地檢署今天依貪汙治罪條例職務上行為收受賄賂罪嫌，起訴苗栗縣議會國民黨團書記長江村貴於2015、2016年頭屋鄉長任內，涉嫌透過白手套頭屋村前村長彭正榮至少在1件水泥工程收受5萬元賄賂，2次收取清潔隊員職缺1人50萬元賄賂，江村貴目前仍然在押，案將移審苗栗地方法院審理。

苗栗地檢署指出，江村貴調查之初一概否認涉案，遭羈押禁見後，發現事證明確，辯稱帳戶內許多數十萬元金流均是簽賭賭金，且長年簽注賭金高達千萬元以上，承辦檢察官劉偉誠勾稽相關共犯與證人說法後，認為江村貴的辯解不足採信，勸諭共犯彭正榮繳回犯罪所得20萬元，以收受賄賂罪嫌將2人提起公訴。

此外，交付賄款施作工程、進入清潔隊任職的民眾，也因為涉嫌貪汙治罪條對於公務員不違背職務行為交付賄賂罪遭公訴，其中一名因此進入清潔隊擔任隊員相當後悔，他到案後鉅細靡遺交代，更表示清潔隊員工作遠比想像中繁重，若有機會希望能嘗試其他工作。