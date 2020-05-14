招名威遭爆開生醫公司 還逼女博士生掛名董事長

中原大學生物科技系副教授招名威遭陸生投訴上課言論涉及歧視，引起軒然大波，未料風波還未平息，本報接獲爆料，指招名威3年前找自己指導的碩、博士生在外開設生醫公司，還要求莊姓女博士生掛名董事長，最近又因積欠廣告費10萬元，遭廣告公司提告對簿公堂，讓莊女家長忿忿不平。中原大學證實接獲學生和家長的投訴，已成立調查小組了解事件經過，強調會全力保護學生。

招名威反駁，該公司是透過學校的育成中心新育成計畫衍生出來的企業，符合科技部法規。

據了解，招名威遭家長投訴於2017年私自在外找了幾名自己指導的碩、博士生成立「肽研生醫公司」，依規定，大學老師在外成立公司須向學校報備，但招名威並未向任教的中原大學報備，而是要求其中1名莊姓女博士生擔任肽研生醫公司董事長，而招與在醫工系擔任助理教授的曾姓妻子，分別擔任該家公司董事與監察人。

知情人士透露，莊姓女博士生顧忌學業，「擔心畢不了業，不敢拒絕」，只好勉強答應出任公司負責人，她擔任董事長期間，不但要出錢認購股份，還要承擔公司營運壓力，因不堪負荷，才向父母吐露實情，整件事情才曝光。莊母隨後向中原大學投訴此事，校方才得知。

莊姓女博士生於104年入學就讀碩士班，選的是「碩博雙連」的學制，亦即念碩士期間可直接攻讀博士，她已於105學年度逕讀博士班，但據透露，莊女因不堪壓力，於去年升博士班三年級時（108學年度）下學期辦休學，由於今年未辦復學，學籍已被中原大學自動取消，形同被退學，家長難過不已才向校方投訴，校方已介入調查。

招名威說，該公司是透過學校的育成中心的育成計畫衍生出來的企業，符合科技部法規，並不是從外面自己去開的公司，如果程續有問題的話，應該很多人都有問題。

招名威疑似在外開設肽研生醫公司，近日又與廣告公司發生金錢糾紛，據悉，招名威找廣告公司宣傳，最後做了廣告卻不肯付10萬元的廣告製作費，還要廠商「要告就去告」，廣告公司太達數位不滿被欠錢，一狀告到法院，昨天上午第3次開庭。