錘死老母推稱「非親生」法官不信判無期徒刑

男子吳文榮與母親口角，回房間拿之前當裝潢工用的鐵鎚猛砸母親頭部，用鐵鎚手柄部分勒斃母親，還不理母親死活回房玩手遊。吳父覺得怪怪的，赫見妻子已氣絕身亡。宜蘭地院依殺害直系血親尊親屬罪，判吳無期徒刑，褫奪公權終身。因刑法修法，高等法院今撤銷原判決，但仍處無期徒刑。

43歲吳文榮長期失業在家，認為父母從小對他不好，長期與家人疏離。前年8月5日凌晨1點，吳從3樓的房間走下來，到1樓廚房想要找東西吃，與吳母口角。

當時吳母正在廚房準備冰料，碎念兒子不好好工作，又質疑他偷錢，兩人大吵。吳回房，拿出35公分長的鐵鎚，下樓猛砸母親頭部及後腦勺，再用鐵鎚手柄部分壓勒吳母頸部導致窒息死亡。

吳說，從小母親就對他不好，會罵他、無緣無故說東西是他弄壞的，這已經讓他覺得習以為常，但他從來沒有想過要對母親怎麼樣，他只知道躲在房間不要讓母親碰到就不會被罵，「母親看我的眼神很糟」。不過家人表示，吳不事生產，沒錢就向哥哥要，他會破壞家中物品、偷竊財物，有拿鐵鎚的暴力傾向；吳平常都一個人關在房間，不太跟家人打交道。

高院開庭時，吳文榮表示有心悔改，而母親非單單只對他不好，哥哥也有相同的遭遇，還聲請做與母親的血緣關係鑑定。法官詢問原因何在？吳說，在家自覺像個外人，「不是他們的小孩」，父親也常誣賴他。

高院指出，因刑法修正，因此撤銷改判。合議庭表示，吳和母親甚少互動，加上家屬的證詞，認為他宣稱「不是親生的」的說詞不可採，而吳拿鐵鎚敲母親的頭、用柄勒壓她脖子，手段兇殘，但考慮吳是臨時起意、非預謀，仍處無期徒刑。