替朋友打抱不平！圍毆對方同事、砸車遭判刑4月

呂姓男子聽蔡姓友人抱怨官姓同事，為其義氣相挺，打抱不平，去年6月呂竟找來友人到官的公司外埋伏，趁官下班後開車等紅燈時上前圍堵，一夥人持球棒、拔釘器砸車毆人，官全身多處擦挫傷、骨折，車也被砸爛；新竹地院審理終結，將呂依共同犯傷害、毀損等罪判刑4月。

經查，呂有搶奪、竊盜、槍砲等前科，他聽蔡姓友人抱怨官姓同事，民國108年6月2日竟找來友人到官的公司外圍堵，趁對方下班開車等紅燈時上前，持球棒、拔釘器等兇器揮砸汽車及毆打官，導致官左上肢多處擦傷、左腕挫傷、左小腿挫擦傷、左踝挫傷、左足挫傷合併左足第二、三、四遠端趾骨骨折等傷害，車也被砸爛。