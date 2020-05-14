替朋友打抱不平！圍毆對方同事、砸車遭判刑4月
呂姓男子聽蔡姓友人抱怨官姓同事，為其義氣相挺，打抱不平，去年6月呂竟找來友人到官的公司外埋伏，趁官下班後開車等紅燈時上前圍堵，一夥人持球棒、拔釘器砸車毆人，官全身多處擦挫傷、骨折，車也被砸爛；新竹地院審理終結，將呂依共同犯傷害、毀損等罪判刑4月。
經查，呂有搶奪、竊盜、槍砲等前科，他聽蔡姓友人抱怨官姓同事，民國108年6月2日竟找來友人到官的公司外圍堵，趁對方下班開車等紅燈時上前，持球棒、拔釘器等兇器揮砸汽車及毆打官，導致官左上肢多處擦傷、左腕挫傷、左小腿挫擦傷、左踝挫傷、左足挫傷合併左足第二、三、四遠端趾骨骨折等傷害，車也被砸爛。
法官認，呂有多項前科紀錄，素行不佳，是名思慮成熟成年人，僅憑友人一面之詞，為打抱不平而夥同友人攻擊被害人，事後雖坦承犯行，卻未能與對方達成和解，審酌依共同犯傷害罪，累犯，處有期徒刑3月、毀損他人物品罪，累犯，處有期徒刑3月，應執行4月，易科罰金12萬元。
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